Сибиряк не платил за интернет и накопил долг на 200 тысяч

Выплатил долг бердчанин после угрозы лишиться бизнеса 
Выплатил долг бердчанин после угрозы лишиться бизнеса 

Житель Бердска накопил долг на 200 тысяч рублей — приставы Новосибирской области пригрозили забрать у него прибыльный бизнес.


В отделе судебных приставов по Бердску было 70 исполнительных производств в отношении 35-летнего мужчины — он долго не платил штрафы ГИБДД, налоги и за интернет и накопил долг на 200 тысяч рублей.


«Приставы установили, что должник — индивидуальный предприниматель и ему принадлежит сервисный центр по ремонту компьютерной техники. Судебный пристав-исполнитель арестовал помещение офиса центра площадью 30 квадратных метров, а также пригрозил мужчине, что у него заберут права», — рассказали в пресс-службе приставов.


Недвижимость предпринимателя оценили, и приставы готовы были продать офис. Должник понял, что лишится дохода, и заплатил штраф 200 тысяч, а также исполнительский сбор 65 тысяч.


Чтобы вынудить платить штрафы, приставы часто арестовывают бизнес или машины должников. В августе НГС.НОВОСТИ рассказывали, что жительница Новосибирска накопила 25-тысячный долг по штрафам ГИБДД — полностью выплатить эту сумму девушку заставил только арест машины.

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