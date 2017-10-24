Хоккей: «Сибирь» в тяжёлой схватке вырвала победу у рижского «Динамо»

Исход матча решался по итогам серии буллитов

Сегодня, 24 октября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» вырвал победу у рижского «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ.







Матч закончился со счётом 3:2 в пользу новосибирского клуба.





Первая шайба в матче влетела в ворота «Сибири» только в третьем периоде, на 49-й минуте игры.





«"Динамо" в полном составе. Калниньш все наши броски сегодня раскалывает как орешки. А пять на три даже и не бросали», — говорится в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».





На 58-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте: нападающий «Динамо» забил гол после удаления игрока «Сибири».







На 60-й минуте игры, за 55 секунд до окончания матча, игрок «Сибири» Андрей Сигарёв забросил ответную шайбу в ворота рижского «Динамо». За 9 секунд до окончания матча, на 60-й минуте, оставив ворота пустыми, игроки ХК «Сибирь» пошли в атаку и забили ещё одну шайбу. Автором гола стал Патрик Закриссон.









Матч продолжился в овертайме. Обе команды пытались поразить ворота противника, часто устремляясь в быстрые контратаки.





«Очень насыщенный овертайм! Но рижане острее действуют в нашей зоне!», — сообщил комментатор онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».





Исход матча решался по итогам серии буллитов. Игроки ХК «Сибирь» не сдавались до последнего и вырвали победу у рижской команды.





Ворота новосибирцев в матче защищал Алексей Красиков.





В прошлом матче КХЛ, 20 октября, новосибирские хоккеисты встречались с «Амуром». Тогда новосибирцы вырвали победу со счётом 3:2.