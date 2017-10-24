Хоккей: «Сибирь» в тяжёлой схватке вырвала победу у рижского «Динамо»

Исход матча решался по итогам серии буллитов
Исход матча решался по итогам серии буллитов

Сегодня, 24 октября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» вырвал победу у рижского «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ.


Матч закончился со счётом 3:2 в пользу новосибирского клуба. 


Первая шайба в матче влетела в ворота «Сибири» только в третьем периоде, на 49-й минуте игры.


«"Динамо" в полном составе. Калниньш все наши броски сегодня раскалывает как орешки. А пять на три даже и не бросали», — говорится в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».


На 58-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте: нападающий «Динамо» забил гол после удаления игрока «Сибири».


На 60-й минуте игры, за 55 секунд до окончания матча, игрок «Сибири» Андрей Сигарёв забросил ответную шайбу в ворота рижского «Динамо». За 9 секунд до окончания матча, на 60-й минуте, оставив ворота пустыми, игроки ХК «Сибирь» пошли в атаку и забили ещё одну шайбу. Автором гола стал Патрик Закриссон.



Матч продолжился в овертайме. Обе команды пытались поразить ворота противника, часто устремляясь в быстрые контратаки. 


«Очень насыщенный овертайм! Но рижане острее действуют в нашей зоне!», — сообщил комментатор онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».


Исход матча решался по итогам серии буллитов. Игроки ХК «Сибирь» не сдавались до последнего и вырвали победу у рижской команды. 


Ворота новосибирцев в матче защищал Алексей Красиков.


В прошлом матче КХЛ, 20 октября, новосибирские хоккеисты встречались с «Амуром». Тогда новосибирцы вырвали победу со счётом 3:2.

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