Новосибирцы поймали в фотоловушку редкого зверя с пушистым хвостом

На снимок попала крупная особь ирбиса

Организаторы экспедиции по изучению снежного барса в горах Республики Алтай из Новосибирска получили уникальные снимки с фотоловушек — на них попалась крупная особь снежного барса.







Снимки были сделаны 18 сентября, однако известно о них стало только 23 октября, во время проверки фотоловушки.





«Фотоловушки были поставлены во время экспедиции "По следам снежного барса", во время которой добровольцы помогают учёным в мониторинге ирбисов. Во время нашей пятой экспедиции аппаратуру установили в месте, где раньше она не ставилась, а именно в средней части хребта Чихачёва», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор пятой добровольческой экспедиции «По следам снежного барса», новосибирец Игорь Паутов.





По словам исследователя, установить фотоловушку в этом месте решили после обнаружения следов самки ирбиса с детенышем.





«Были найдены следы снежных барсов, самки с котятами и нескольких молодых особей. Мы подозревали, что они рано или поздно там объявятся. Сейчас мы получили снимки из средней части хребта, это новая территория, что для нас очень значимо. Сегодня трудно сказать, попадались ли эти особи в наши объективы раньше, снимки будут обработаны и изучены позже», — резюмировал Игорь Паутов.





Примечательно, что о снимках стало известно в Международный день снежного барса, который отмечается 23 октября.





Добровольцы ездят в Горный Алтай и проверяют фотоловушки на снежного барса уже не первый год. В прошлом году в Новосибирске проходила выставка «Тайная жизнь духа гор», где были представлены фотографии с трех экспедиций, в том числе той, что проходила прошлым летом на хребте Чихачёва на юго-востоке Алтайских гор.