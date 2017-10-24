Пропавший в Дзержинском районе новосибирец найден в больнице
31-летний Фёдор Фейлер, пропавший 21 октября в Новосибирске, найден в одной из городских больниц.
Как сообщили в поисковом отряде «Маяк», мужчина попал в серьёзное ДТП на Бориса Богаткова.
«Нашли его в одной из больниц. На данный момент Фёдор находится в реанимации, так как попал в ДТП. Велись и активные поиски. Производился осмотр прилегающих территорий с местом пропажи, отсмотрено видео с камер видеонаблюдения, производилась оклейка ориентировками. А нашли путём проверки больниц на предмет поступления в них», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
Изучив сводку ГИБДД по НСО за последние несколько суток, корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил, что 21 октября 2017 года в 22:10 в Дзержинском районе у дома
О пропаже Фёдора стало известно вчера днём: новосибирец исчез вечером 21 октября по пути от друзей — на небольшом стометровом внутриквартальном подъёме между домами на улице Адриена Лежена и домами на улице Есенина, где местные жители выгуливают собак.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»