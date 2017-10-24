Суровая красота металлургии: новосибирец побывал на гигантском предприятии ради впечатляющих снимков
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фоторепортаж, который снял весной 2017 года на гигантском промышленном предприятии — Магнитогорском металлургическом комбинате.
«Впечатления самые яркие, потому что металлургия — это рай для фотографов. Там можно провести вообще бесконечное количество времени, потому что всё сверкает, всё яркое, насыщенное и куча ракурсов сразу повсюду. Огромное предприятие, город в городе. Занимает половину территории всего Магнитогорска», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Слава Степанов.
По словам фотографа, руководство предприятия решило пополнить свою фотобазу и пригласило его отснять производственные процессы. В итоге фотограф провёл на «Магнитке» полтора дня, сделал сотни запоминающихся снимков и остался впечатлён богатой историей и мощью этого предприятия.
«Это видеть надо, правда, это очень тяжело передать словами. Например, доменные печи там высотой 72 метра. Можно сопоставить: 72 метра — это высота гостиницы "Новосибирск" на привокзальной площади. И вот такой высоты стоит печенька, и из неё выливается металл температурой под полторы тысячи градусов», — поделился впечатлениями фотограф.
Слава Степанов пояснил, что фоторепортаж, опубликованный в его блоге, охватывает далеко не все цеха «Магнитки». Всего в репортаже 68 снимков. НГС.НОВОСТИ приводят десять из них.
Магнитогорский металлургический комбинат занимает площадь более 11 тысяч гектаров. Работают на предприятии около 18 тысяч человек.