Суровая красота металлургии: новосибирец побывал на гигантском предприятии ради впечатляющих снимков

Строить Магнитогорский металлургический комбинат начали в 1929 году, первую доменную печь запустили в 1932-м

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фоторепортаж, который снял весной 2017 года на гигантском промышленном предприятии — Магнитогорском металлургическом комбинате.







«Впечатления самые яркие, потому что металлургия — это рай для фотографов. Там можно провести вообще бесконечное количество времени, потому что всё сверкает, всё яркое, насыщенное и куча ракурсов сразу повсюду. Огромное предприятие, город в городе. Занимает половину территории всего Магнитогорска», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Слава Степанов.







По словам фотографа, руководство предприятия решило пополнить свою фотобазу и пригласило его отснять производственные процессы. В итоге фотограф провёл на «Магнитке» полтора дня, сделал сотни запоминающихся снимков и остался впечатлён богатой историей и мощью этого предприятия.





«Это видеть надо, правда, это очень тяжело передать словами. Например, доменные печи там высотой 72 метра. Можно сопоставить: 72 метра — это высота гостиницы "Новосибирск" на привокзальной площади. И вот такой высоты стоит печенька, и из неё выливается металл температурой под полторы тысячи градусов», — поделился впечатлениями фотограф.







Слава Степанов пояснил, что фоторепортаж, опубликованный в его блоге, охватывает далеко не все цеха «Магнитки». Всего в репортаже 68 снимков . НГС.НОВОСТИ приводят десять из них.





Полный цикл производства металла начинается с добычи руды. Один из источников сырья для «Магнитки» — карьер Малый Куйбас.



«За годы работы Малого Куйбаса на нём добыли свыше 80 млн тонн руды. Сегодня запасы рудника оценивают в 17–18 млн тонн. Когда они иссякнут, добывать руду здесь планируют закрытым способом, для чего сейчас исследуют сверхглубокие горизонты», — рассказывает в своём блоге Слава Степанов







«На руднике в несколько смен работают десятки самосвалов. За раз в кузов грузят 42 тонны породы. За смену водитель БелАЗа "наматывает" свыше 100 километров вверх и вниз по бортам карьера», — пишет Степанов





Чтобы выплавить чугун в доменных печах, металлурги используют кокс — бездымное топливо из каменного угля. Причём на «Магнитке» есть своё собственное коксохимическое производство.



«Это батарея из множества коксовых колонок. Перед загрузкой в них уголь измельчают и обогащают, избавляя от примесей породы. В каждую колонку загружают около 20 тонн обогащённого и увлажнённого угля — шихты. Кокс производят при адской температуре около 1100 градусов Цельсия», — объясняет фотограф.



По его словам, «коксовый пирог» спекается 14–16 часов







«Процесс выгрузки готового кокса из печи — довольно яркий и зрелищный. Раскалённую массу в вагон выталкивает специальное устройство. Коксовый пирог при этом рассыпается на мелкие куски», — рассказывает в репортаже Слава Степанов





А это доменная печь, которая, по словам фотографа, снаружи смахивает на обвитый трубами многоэтажный дом. Именно в домне из руды получают чугун — сплав железа с углеродом и другими элементами.



«Кокс и рудный агломерат загружают в доменную печь сверху. Под воздействием разогретого горячего воздуха сырьё опускается и постепенно превращается в чугун и шлак. При этом нагретые горючие газы поднимаются вверх и уходят из домны топить печи коксовой батареи. Жидкий чугун сливают из печи в ковши и отвозят в цеха для дальнейшей переработки в сталь», — описывает производство Слава Степанов







Чугун выпускают из печи в среднем каждые 40 минут . Расплавленный металл течёт по системе желобов через весь литейный цех и попадает в чугуновозы. Потом его увозят по железной дороге на производство стали





Чугун превращается в сталь в кислородно-конвертерном цехе





Затем готовые стальные пластины (слябы) отправляются в прокатные цеха, чтобы превратиться в металлические изделия.



Это, например, производство толстолистового проката шириной до 5 метров . «Такую сталь очень ценят производители труб большого диаметра, строители кораблей, мостов и объектов атомной промышленности», — объясняет в своём блоге Слава Степанов





А это ещё одно производственное подразделение «Магнитки» — листопрокатный цех № 11 . Здесь, в частности, оцинковывают сталь. На агрегат цинкования стальной прокат приходит в рулонах





Магнитогорский металлургический комбинат занимает площадь более 11 тысяч гектаров. Работают на предприятии около 18 тысяч человек.



