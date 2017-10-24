В Новосибирске вандалы изуродовали билборды к юбилею революции


Вандалы добавили на плакаты грубые надписи
Вандалы добавили на плакаты грубые надписи

В Новосибирске вандалы изрисовали плакаты к юбилею Октябрьской революции. 


На улице Кирова в Октябрьском районе вандалы испортили сразу сразу два билборда.


«Возле "Горожанки" и на перекрёстке улиц Никитина и Кирова. Я думаю, у нас на районе могли ещё где изрисовать. Фотографии я сделал в 22:55 и 23:03. Мы с другом посчитали, что либо во время поклейки кто-то из рабочих разрисовал, либо вандалы с личным подъёмником, так как залезть на такую высоту достаточно проблематично», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети автор фото Прохор Папшев.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, что будут делать с разрисованными баннерами.


Билборд на улице Кирова
Билборд на улице Кирова



Напомним, билборды, посвящённые юбилею Октябрьской революции, начали появляться не так давно. Один из таких баннеров новосибирец Дмитрий Петров заметил 21 октября рядом с Нарымским сквером, на пересечении улиц Советской и 1905 года.

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