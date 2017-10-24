В Новосибирске вандалы изуродовали билборды к юбилею революции





Вандалы добавили на плакаты грубые надписи

В Новосибирске вандалы изрисовали плакаты к юбилею Октябрьской революции.





На улице Кирова в Октябрьском районе вандалы испортили сразу сразу два билборда.





«Возле "Горожанки" и на перекрёстке улиц Никитина и Кирова. Я думаю, у нас на районе могли ещё где изрисовать. Фотографии я сделал в 22:55 и 23:03. Мы с другом посчитали, что либо во время поклейки кто-то из рабочих разрисовал, либо вандалы с личным подъёмником, так как залезть на такую высоту достаточно проблематично», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети автор фото Прохор Папшев.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, что будут делать с разрисованными баннерами.





Билборд на улице Кирова









Напомним, билборды, посвящённые юбилею Октябрьской революции, начали появляться не так давно. Один из таких баннеров новосибирец Дмитрий Петров заметил 21 октября рядом с Нарымским сквером, на пересечении улиц Советской и 1905 года.