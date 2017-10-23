В сгоревшей квартире обнаружили тела двух новосибирцев


В 18:00 пожар был полностью ликвидирован
В 18:00 пожар был полностью ликвидирован

Вечером 23 октября в городе Обь Новосибирской области вспыхнула квартира — в пожаре погибли два человека.


«В 16:44 пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу ЖКО аэропорта № 17. На месте сотрудники были уже в 16:49. По прибытии к месту пожара было установлено, что из окна второго этажа идёт дым. Локализация открытого горения в 16:55, ликвидация открытого горения в 17:00. В 18:00 пожар был полностью ликвидирован. При тушении данного пожара было установлено, что квартира сильно захламлена, в одной из комнат происходило горение. На месте пожара было обнаружено двое погибших: мужчина и женщина, их личности устанавливаются», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.


Площадь пожара составила 16,5 квадратных метров.


По словам Павла Винакова, наиболее вероятная причина возгорания — неосторожность при курении. В ведомстве также отметили, что на месте работала следственно-оперативная группа.


Вечером 17 октября в Ленинском районе Новосибирска загорелась комната в четырёхкомнатной коммунальной квартире — из-за пожара на первом этаже дома № 3/1 на улице Котовского пожарные эвакуировали 22 человека.

Прочтений: 213
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено