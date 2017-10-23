В сгоревшей квартире обнаружили тела двух новосибирцев
Вечером 23 октября в городе Обь Новосибирской области вспыхнула квартира — в пожаре погибли два человека.
«В 16:44 пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу ЖКО аэропорта
Площадь пожара составила 16,5 квадратных метров.
По словам Павла Винакова, наиболее вероятная причина возгорания — неосторожность при курении. В ведомстве также отметили, что на месте работала следственно-оперативная группа.
Вечером 17 октября в Ленинском районе Новосибирска загорелась комната в четырёхкомнатной коммунальной квартире — из-за пожара на первом этаже дома
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Александр Сильченко
Фото Оксаны Козыревой