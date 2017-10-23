В сгоревшей квартире обнаружили тела двух новосибирцев





В 18:00 пожар был полностью ликвидирован

Вечером 23 октября в городе Обь Новосибирской области вспыхнула квартира — в пожаре погибли два человека.





«В 16:44 пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу ЖКО аэропорта № 17 . На месте сотрудники были уже в 16:49. По прибытии к месту пожара было установлено, что из окна второго этажа идёт дым. Локализация открытого горения в 16:55, ликвидация открытого горения в 17:00. В 18:00 пожар был полностью ликвидирован. При тушении данного пожара было установлено, что квартира сильно захламлена, в одной из комнат происходило горение. На месте пожара было обнаружено двое погибших: мужчина и женщина, их личности устанавливаются», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.





Площадь пожара составила 16,5 квадратных метров.







По словам Павла Винакова, наиболее вероятная причина возгорания — неосторожность при курении. В ведомстве также отметили, что на месте работала следственно-оперативная группа.



