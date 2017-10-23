Кассир «Бинбанка» украла 4 миллиона на лечение ребёнка и осталась на свободе
Черепановский районный суд Новосибирской области вынес приговор кассиру ПАО «БИНБАНК», которая похитила у кредитной организации больше 4 миллионов рублей.
Девушка украла деньги, чтобы вылечить ребёнка.
«Свою вину в инкриминируемом деянии женщина признала сразу. Она пояснила, что в начале ноября
Решением суда женщину приговорили к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.
Несколько лет назад в Новосибирске судили сотрудницу Сбербанка, которая оформляла кредитки на имена клиентов банка, потом обналичивала деньги и тратила на себя. Её вычислили, когда один из клиентов отказался платить по счетам — выяснилось, что девушка за 2 месяца обманула 13 человек. На этой афере ей удалось заработать 650 тысяч рублей.
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Александр Сильченко
Фото Артёма Ленца