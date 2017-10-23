Tesla угодила в топ-10 самых ненадёжных авто

Американское издание Consumer Reports составило ежегодный рейтинг самых ненадёжных автомобилей мира по аналогии с самыми надёжными. При опросе 640 тысяч автовладельцев выяснилось, что больше всего нареканий имеется к автомобилю Chevrolet Camaro — владельцы жаловались на работу трансмиссии и электроники.





«На втором месте Mercedes-Benz GLC, для которого проблемой стала тормозная система, на третьем Jaguar F-Pace с поломками трансмиссии и электрики. Далее идут GMC Acadia и Fiat 500 с проблемами в электрике и двигателях», — отметили в Consumer Reports.





Завершают топ-10 ненадёжных машин Ford Focus, Ford Fiesta, Volvo XC90, Cadillac Escalade и электрокар Tesla Model X. У последнего автовладельцы нашли проблемы в работе климата, в качестве покраски и отделки.





Напомним, в последние время компания Tesla испытывает большие проблемы с выполнением производственных планов, набрав 450 000 заказов на недорогую Tesla Model 3 , но даже в максимуме планирует произвести не более 100 000 автомобилей до конца года.





«Есть компании, которые едва продают 80 000 автомобилей в год. Тогда как есть такие компании, как Volkswagen, которые продают 11 миллионов автомобилей и получают прибыль в размере 13 или 14 миллиардов евро», — выразился по этому поводу глава концерна Volkswagen Маттиас Мюллер.







