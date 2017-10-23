Улица в Академгородке закрылась на ремонт теплотрассы
Теплоэнергетики полностью перекрыли дорогу возле остановки «Технопарк» на улице Николаева в новосибирском Академгородке.
«С 23 октября закрыто движение транспортных средств по улице Николаева в районе дома
Это связано с проведением ФГУП "Управление энергетики и водоснабжения" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Завершение работ запланировано на 28 октября», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что объехать перекрытый участок можно по соседним улицам — Кутателадзе, Инженерной и Академика Будкера.
Автобусу
По такой же схеме автобус и обе маршрутки будут ходить и в обратном направлении, пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Также из-за ремонта теплотрассы сейчас закрыты участки улиц Автогенной и Семьи Шамшиных. Их открытие запланировано на начало ноября.
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Ольга Хмелевская
Фрагменты справочника 2ГИС
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