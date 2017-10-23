Улица в Академгородке закрылась на ремонт теплотрассы

Теплоэнергетики полностью перекрыли дорогу возле остановки «Технопарк» на улице Николаева в новосибирском Академгородке.







«С 23 октября закрыто движение транспортных средств по улице Николаева в районе дома № 8 .

Это связано с проведением ФГУП "Управление энергетики и водоснабжения" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Завершение работ запланировано на 28 октября», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Перекрытие продлится почти до конца недели





В мэрии уточнили, что объехать перекрытый участок можно по соседним улицам — Кутателадзе, Инженерной и Академика Будкера.







Автобусу № 7 и маршруткам № 7 и 52 тоже придётся ездить по непривычной схеме. С проспекта Академика Лаврентьева они будут, как обычно, выезжать на улицу Кутателадзе, а потом и на Инженерную. Но после выезда на Николаева им придётся развернуться возле перекрытого участка, вернуться по тому же пути на проспект Академика Лаврентьева и уже по нему продолжить маршрут.







По такой же схеме автобус и обе маршрутки будут ходить и в обратном направлении, пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Зелёным цветом обозначена временная схема движения для автобуса № 7 и маршруток № 7 и 52





Также из-за ремонта теплотрассы сейчас закрыты участки улиц Автогенной и Семьи Шамшиных. Их открытие запланировано на начало ноября.