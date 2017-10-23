Машина сбила подростка на вечерней улице и уехала с места ДТП

Полиция ищет очевидцев вечернего ДТП с пешеходом
Полиция ищет очевидцев вечернего ДТП с пешеходом

Новосибирская полиция попросила помощи в поисках водителя машины, который вечером 23 октября сбил пешехода в Ленинском районе.


Машина наехала на пешехода примерно в 18:00 возле дома № 1/1 по улице Невельского. «Водитель с места происшествия скрылся, сейчас его разыскивают сотрудники полиции», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В областной полиции не смогли уточнить пол, возраст сбитого пешехода и информацию о его самочувствии. Но, как пояснил один из знакомых пострадавшего в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети, под машину попал подросток, который учится в Новосибирском техническом колледже имени А.И. Покрышкина. У пострадавшего травма ноги.


Всех, кто стал очевидцем этого происшествия, полиция просит позвонить по телефонам 232-23-35 или 232-23-51. 


Также сейчас в Новосибирске ищут очевидцев аварии, случившейся вечером 21 октября на улице Коминтерна — там под машину попала 19-летняя девушка. Её увезли в больницу с травмой головы.

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