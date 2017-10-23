Машина сбила подростка на вечерней улице и уехала с места ДТП
Новосибирская полиция попросила помощи в поисках водителя машины, который вечером
Машина наехала на пешехода примерно в 18:00 возле дома
В областной полиции не смогли уточнить пол, возраст сбитого пешехода и информацию о его самочувствии. Но, как пояснил один из знакомых пострадавшего в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети, под машину попал подросток, который учится в Новосибирском техническом колледже имени А.И. Покрышкина. У пострадавшего травма ноги.
Всех, кто стал очевидцем этого происшествия, полиция просит позвонить по телефонам 232-23-35 или 232-23-51.
Также сейчас в Новосибирске ищут очевидцев аварии, случившейся вечером 21 октября на улице Коминтерна — там под машину попала 19-летняя девушка. Её увезли в больницу с травмой головы.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой