Дружить с государством, поднять зарплату учёным: академик Пармон рассказал, что будет с СО РАН

Валентин Пармон объяснил Андрею Травникову, что такое Академгородок 
Валентин Пармон объяснил Андрею Травникову, что такое Академгородок 

В воскресенье в Доме учёных СО РАН новый председатель СО РАН Валентин Пармон встречался с жителями Академгородка, чтобы рассказать про будущее сибирской науки. В своей получасовой речи Валентин Пармон прокомментировал последствия скандальной реформы РАН 2013 года


«Беда наша заключается в том, что, к сожалению, то руководство РАН, которое было избрано в 2013 году, все эти годы провело в режиме конфронтации с ФАНО. Была попытка перетягивания каната — кто главнее. И вместо того, чтобы за эти четыре года выработать новую модель управления наукой, мы находимся сейчас практически в ситуации 2013 года. Самое главное, что сейчас нужно делать с Академией наук, — это попытаться в новой системе законодательства (хотя оно не очень простое и дружелюбное для Академии наук) выработать новую модель управления академической наукой», — заключил учёный. 


Пармон отметил, что уже познакомился с новым главой Российской академии наук Александром Сергеевым и обсудил с ним перспективы развития Сибирского отделения. «Я с удовольствием вошёл с ним в близкий контакт, он тоже из регионов, из Нижнего Новгорода. Есть очень много точек взаимопонимания и желание президента РАН помогать нам в Сибирском отделении», — рассказал Пармон.


В целом председатель отделения настаивает на соблюдении новых законов и выстраивании отношений с ФАНО. «Мы должны понимать, что всё, что нам удастся сделать, будет сделано благодаря нашей целеустремленности и желанию работать в правовом поле, выполнять те задачи, которые нам ставит государство. 


Я всё время говорю «государство», потому что Академия наук с самого начала своего существования всегда была государевой структурой, и те, кто работал в Академии, всегда были «государевы люди». 


Главное — отслеживание проблем и вопросов, которые нужны для государства. А государство параллельно даёт нам возможность заниматься и тем, что нам нравится, кроме того, что мы должны сделать», — считает академик.


Финансовую ситуацию в СО РАН Пармон назвал «непростой». «Даже если мы выйдем из кризиса, увеличения бюджетного финансирования науки через госзаказы не предвидится в ближайшие годы. Потому что у тех, кто руководит нашей страной, принято решение, что деньги в науку дальше должны приходить через конкурсы и фонды. Для регионалов данная ситуация не очень простая, потому что основные деньги остаются в Москве», — заключил Пармон. Одна из основных проблем в региональных институтах — выполнение указа президента, согласно которому средняя зарплата в институте должна быть в два раза выше, чем средняя зарплата по региону. Это ставит учёных из разных субъектов в «неравноценное положение», считает председатель СО РАН, все большие деньги, выделенные ФАНО, просто уйдут в столицы: «В Москве средняя зарплата около 100 тысяч рублей, у нас — 27. Есть опасение, что основные деньги уйдут в Москву и Питер на высокие зарплаты, а регионы, которые всегда работали, в общем-то, более активно и продуктивно, окажутся в проигрыше». Как может решиться этот вопрос, Пармон пока не комментирует. 


Будущее Академгородка будет зависеть от сотрудничества четырёх основных «хозяев» земель — СО РАН, ФАНО, к которому после реформы перешли земли всех институтов, Министерства образования в лице НГУ и города с областью. Пармон настроен оптимистично и считает, что владельцам земель удастся договориться. Одним из «поводов для оптимизма» Пармон называет своё недавнее общение с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. 


«При первой же встрече с Травниковым мы говорили, он немножечко даже не понимал, что такое СО РАН и Академгородок, но мы пришли к единой точке зрения, 


она уже была озвучена им на заседании правительства. Одной из ближайших задач будет развитие Новосибирского научного центра», — заявил председатель СО РАН. Он подчеркнул, что речь идёт именно не об Академгородке, а об объединении институтов Академгородка с сельскохозяйственными институтами Краснообска и медицинскими структурами в Зелёной Горке. 


«Инициативная группа» уже сегодня готовит бумаги для нового закона, согласно которому все территории с объектами науки и образования будут функционировать по особым правилам, рассказал академик. «Не произойдёт того, чего больше всего боятся, — все крупные институты не будут терять своего юрлица, они будут самостоятельны в своих действиях. Но будет попытка сделать единое управление на той территории, на которой мы находимся», — сказал учёный.


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