На перекрёстке Фрунзе и Ольги Жилиной достроили третью 25-этажную «свечку»

Компания «Краснообск.Монтажспецстрой» («КМС») достроила третий дом комплекса на углу улиц Фрунзе и Ольги Жилиной — информацию о разрешении на ввод последнего дома проекта в октябре опубликовала мэрия Новосибирска.







Три 25-этажных дома на перекрёстке Фрунзе и Ольги Жилиной





Площадь новой 25-этажной «свечки» на Фрунзе, 49/2 — почти 12 тысяч кв. м. По данным проектной декларации, в ней 192 квартиры.





Как рассказал гендиректор застройщика Виктор Плахотников, под комплексом также в три этапа построили подземный паркинг.





«В первом доме было 120, во втором 53, в третьем 40 подземных парковок», — отметил он, добавив, что на территории есть и наземные машино-места.







Как указано на сайте застройщика, самую дешёвую квартиру можно купить за 3 млн рублей — это «однёшка» площадью 41,14 кв. м на третьем этаже. Самая дорогая из оставшихся в продаже квартир выставлена за 4,07 млн рублей — это «двушка» площадью 58,4 кв. м на том же этаже. Парковки продаются по цене от 600 тысяч рублей.







Первые два 25-этажных дома комплекса застройщик сдал годом и двумя годами раньше. Кроме того, в комплекс входит коммерческая пристройка на первой линии улицы Фрунзы: по данным 2ГИС, сейчас в ней уже работает 18 организаций, в том числе супермаркет сети «Магнит» и несколько кафе.







Кроме комплекса на Фрунзе «КМС» в октябре достроил и второй дом комплекса на улице Марии Ульяновой, 11, в котором по генплану 159 квартир. Ранее ключи от квартир на этой же улице получили бывшие жители ветхих бараков.