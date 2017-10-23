Любовь к голубям выдала должника приставам
Суд в Новосибирской области отправил на обязательные работы любителя голубей, который не платил алименты собственному ребёнку.
31-летний житель Тогучинского района накопил долг по алиментам в 300 тысяч рублей, но судебные приставы нашли неплательщика далеко не сразу и только благодаря его любви к голубям.
«Его бывшая супруга сообщила должностным лицам, что днём он частенько выходит подкармливать хлебным мякишем голубей. Неплательщику алиментов в "вестниках мира" виделось нечто романтическое, поэтому он мог часами наблюдать за ними», — описали ситуацию в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
В ведомстве рассказали, что судебные приставы выехали на участок, где предположительно мог жить должник.
Там они увидели стаю голубей возле одного из домов. Приставы притаились и начали наблюдать.
«Результат не заставил себя ждать — спустя двадцать минут показался должник. После этого судебные приставы покинули укрытие и доставили неплательщика в отдел», — сообщили в пресс-службе.
В отделе приставы составили на мужчину административный протокол за невыплату алиментов. Позже суд рассмотрел этот протокол и назначил должнику наказание — 40 часов обязательных работ.
«Судя по всему, он проведёт это занимательное время убирая плоды жизнедеятельности своих пернатых друзей», — подытожили в службе судебных приставов.
Судебные приставы часто прибегают к необычным способам поиска новосибирцев, которые не платят свои долги. Например, недавно должника по штрафам ГИБДД они нашли по геотегам в Instagram.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова