Любовь к голубям выдала должника приставам





Неплательщик вышел на улицу покормить голубей и попался судебным приставам

Суд в Новосибирской области отправил на обязательные работы любителя голубей, который не платил алименты собственному ребёнку.





31-летний житель Тогучинского района накопил долг по алиментам в 300 тысяч рублей, но судебные приставы нашли неплательщика далеко не сразу и только благодаря его любви к голубям.





«Его бывшая супруга сообщила должностным лицам, что днём он частенько выходит подкармливать хлебным мякишем голубей. Неплательщику алиментов в "вестниках мира" виделось нечто романтическое, поэтому он мог часами наблюдать за ними», — описали ситуацию в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.





В ведомстве рассказали, что судебные приставы выехали на участок, где предположительно мог жить должник.





Там они увидели стаю голубей возле одного из домов. Приставы притаились и начали наблюдать.





«Результат не заставил себя ждать — спустя двадцать минут показался должник. После этого судебные приставы покинули укрытие и доставили неплательщика в отдел», — сообщили в пресс-службе.





В отделе приставы составили на мужчину административный протокол за невыплату алиментов. Позже суд рассмотрел этот протокол и назначил должнику наказание — 40 часов обязательных работ.





«Судя по всему, он проведёт это занимательное время убирая плоды жизнедеятельности своих пернатых друзей», — подытожили в службе судебных приставов.





Судебные приставы часто прибегают к необычным способам поиска новосибирцев, которые не платят свои долги. Например, недавно должника по штрафам ГИБДД они нашли по геотегам в Instagram.