Любовь к голубям выдала должника приставам


Неплательщик вышел на улицу покормить голубей и попался судебным приставам
Неплательщик вышел на улицу покормить голубей и попался судебным приставам

Суд в Новосибирской области отправил на обязательные работы любителя голубей, который не платил алименты собственному ребёнку. 


31-летний житель Тогучинского района накопил долг по алиментам в 300 тысяч рублей, но судебные приставы нашли неплательщика далеко не сразу и только благодаря его любви к голубям.


«Его бывшая супруга сообщила должностным лицам, что днём он частенько выходит подкармливать хлебным мякишем голубей. Неплательщику алиментов в "вестниках мира" виделось нечто романтическое, поэтому он мог часами наблюдать за ними», — описали ситуацию в пресс-службе УФССП по Новосибирской области. 


В ведомстве рассказали, что судебные приставы выехали на участок, где предположительно мог жить должник. 


Там они увидели стаю голубей возле одного из домов. Приставы притаились и начали наблюдать. 


«Результат не заставил себя ждать — спустя двадцать минут показался должник. После этого судебные приставы покинули укрытие и доставили неплательщика в отдел», — сообщили в пресс-службе.


В отделе приставы составили на мужчину административный протокол за невыплату алиментов. Позже суд рассмотрел этот протокол и назначил должнику наказание — 40 часов обязательных работ. 


«Судя по всему, он проведёт это занимательное время убирая плоды жизнедеятельности своих пернатых друзей», — подытожили в службе судебных приставов.


Судебные приставы часто прибегают к необычным способам поиска новосибирцев, которые не платят свои долги. Например, недавно должника по штрафам ГИБДД они нашли по геотегам в Instagram.

Прочтений: 2754
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено