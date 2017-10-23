Возле озера в Ленинском районе разбили набережную и высадили деревья

Концерн «Сибирь» закончил первый этап создания набережной возле безымянного озера в Ленинском районе Новосибирска.


Возле безымянного озера появились пешеходные и велосипедные дорожки
Возле безымянного озера появились пешеходные и велосипедные дорожки


Озеро, около которого появилась набережная, расположено рядом со строящимся ЖК «Радуга Сибири», недалеко от городского ипподрома.


«Завершили треть набережной: есть прогулочные зоны, выставочный павильон, освещение, деревья, газоны», — рассказал гендиректор «Сибири» Дмитрий Червов.


Площадь благоустройства составила более гектара, за время работы на берегу высадили около 4 тысяч кв. м газона и больше 200 деревьев. На набережной также организовали небольшую площадь с елью, которая зимой должна стать центром ледового городка. Как подсчитали в компании, набережная обошлась в 50 млн рублей.


На набережной установили лавочки, в следующем году здесь появятся и беседки
На набережной установили лавочки, в следующем году здесь появятся и беседки


Вместе со строительством «Радуги Сибири» работы возле озера продолжатся — на территории появятся беседки, а общая площадь набережной составит порядка 3 га.


На этой неделе официально должна открыться и обновлённая набережная Оби: здесь тоже высадили множество новых деревьев и обустроили отдельные от пешеходов велосипедные дорожки.


Общая площадь набережной к концу строительства составит 3 га
Общая площадь набережной к концу строительства составит 3 га


Кроме того, отметил Дмитрий Червов, его компания уже закончила строить дорогу с остановкой у новых домов на улице Забалуева, которая ведёт к выезду на улицу Станционную. Рабочие уже делают тротуар и монтируют освещение.


«Сейчас уже можно ездить, — рассказал он. — Как только начнётся заселение, я думаю, в декабре-январе, мы будем говорить с городом. Город, в общем-то, готов пускать маршруты».


На прошлой неделе открылась дорога через военный городок в Октябрьском районе, мэр Новосибирска лично протестировал её со стаканом воды на крыше автомобиля. В ближайшее время здесь тоже пустят общественный транспорт.

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