На Ипподромской открылось итальянское кафе со столиками на антресолях





Кафе открылось в районе, который сейчас активно застраивается жилыми домами





Кафе I Dolci («Сладости» по-итальянски. — НГС.НОВОСТИ) открылось на первом этаже жилого дома на улице Ипподромская,8 в середине октября. Пока заведение работает в тестовом режиме, сообщила администратор заведения Юлия.







Вместимость небольшого зала увеличена за счёт антресолей





Эта часть Ипподромской только начинает застраиваться — кроме жителей дома пешеходов здесь нет. По словам администратора, владельцы выбрали это помещение, потому что «в нём есть широкие окна и много света».







«Этот район сейчас активно развивается. Уже заселён этот дом, скоро по соседству сдаётся крупный жилой комплекс. Кроме того, к нам заезжают люди по дороге на своих автомобилях», — говорит администратор «Сладостей».







В зале порядка 30 мест, часть их вынесена на сооруженные в углу антресоли. Стены украшают фразы на итальянском языке и предметы морского быта.







Официантов в заведении нет, заказ нужно делать самостоятельно у стойки, о чём оповещают объявления на каждом столике. Впрочем, посетителей пока, судя по всему, тоже немного: в обед корреспондент НГС.НОВОСТИ был единственным клиентом — за полчаса в кафе не зашёл ни один новый посетитель.





В заведении пекут хлеб сами и делают из него сэндвичи





«Сладости» называют себя пекарней-кондитерской, однако в интерьере это никак не проявляется — все оборудование для хлебопечения оставлено на кухне. Тем не менее здесь действительно можно купить несколько видов хлеба: багет (55 рублей), чиабатта (75 рублей) и т.д.







В ожидании своего заказа посетители могут попрактиковаться в итальянском языке





В меню несколько видов сэндвичей, которые в заведении делают на основе круассанов или чиабатты (260–295 рублей), салаты (от 155 рублей) и всевозможные десерты, не имеющие, впрочем, никакой отчётливой итальянской специфики.







По данным системы «СПАРК-Интерфакс», учредителями ООО «Символ», которое управляет кафе, являются Дарья Скуратова и Ярослав Люзенков, им принадлежат также компании по доставке продуктов питания.







Сэндвич с курицей за 260 рублей





I Dolci — уже второе предприятие общепита, которое открылось в этом доме. В августе здесь заработал фирменный бар новосибирской пивоварни.