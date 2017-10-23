На Ипподромской открылось итальянское кафе со столиками на антресолях


Кафе открылось в районе, который сейчас активно застраивается жилыми домами
Кафе открылось в районе, который сейчас активно застраивается жилыми домами


Кафе I Dolci («Сладости» по-итальянски. — НГС.НОВОСТИ) открылось на первом этаже жилого дома на улице Ипподромская,8 в середине октября. Пока заведение работает в тестовом режиме, сообщила администратор заведения Юлия.


Вместимость небольшого зала увеличена за счёт антресолей
Вместимость небольшого зала увеличена за счёт антресолей


Эта часть Ипподромской только начинает застраиваться — кроме жителей дома пешеходов здесь нет. По словам администратора, владельцы выбрали это помещение, потому что «в нём есть широкие окна и много света».


«Этот район сейчас активно развивается. Уже заселён этот дом, скоро по соседству сдаётся крупный жилой комплекс. Кроме того, к нам заезжают люди по дороге на своих автомобилях», — говорит администратор «Сладостей».


В зале порядка 30 мест, часть их вынесена на сооруженные в углу антресоли. Стены украшают фразы на итальянском языке и предметы морского быта.


Официантов в заведении нет, заказ нужно делать самостоятельно у стойки, о чём оповещают объявления на каждом столике. Впрочем, посетителей пока, судя по всему, тоже немного: в обед корреспондент НГС.НОВОСТИ был единственным клиентом — за полчаса в кафе не зашёл ни один новый посетитель.


В заведении пекут хлеб сами и делают из него сэндвичи
В заведении пекут хлеб сами и делают из него сэндвичи


«Сладости» называют себя пекарней-кондитерской, однако в интерьере это никак не проявляется — все оборудование для хлебопечения оставлено на кухне. Тем не менее здесь действительно можно купить несколько видов хлеба: багет (55 рублей), чиабатта (75 рублей) и т.д.


В ожидании своего заказа посетители могут попрактиковаться в итальянском языке
В ожидании своего заказа посетители могут попрактиковаться в итальянском языке


В меню несколько видов сэндвичей, которые в заведении делают на основе круассанов или чиабатты (260–295 рублей), салаты (от 155 рублей) и всевозможные десерты, не имеющие, впрочем, никакой отчётливой итальянской специфики.


По данным системы «СПАРК-Интерфакс», учредителями ООО «Символ», которое управляет кафе, являются Дарья Скуратова и Ярослав Люзенков, им принадлежат также компании по доставке продуктов питания.


Сэндвич с курицей за 260 рублей
Сэндвич с курицей за 260 рублей


I Dolci — уже второе предприятие общепита, которое открылось в этом доме. В августе здесь заработал фирменный бар новосибирской пивоварни.

Прочтений: 860
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено