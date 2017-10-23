Новосибирец отстал от невесты и таинственно исчез по дороге домой

Фёдор Фейлер пропал в субботу вечером

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 31-летнего Фёдора Фейлера, который таинственно пропал в Дзержинском районе двое суток назад.







Новосибирец исчез вечером 21 октября по пути от друзей — на небольшом стометровом внутриквартальном подъёме между домами на улице Адриена Лежена и домами на улице Есенина, где местные жители выгуливают собак.







«Мы возвращались из гостей домой. Время было не позднее, мы были в абсолютно адекватном состоянии — не пьяные. Было прохладно, я ушла чуть-чуть вперёд, мне хотелось поскорее дойти до дома. Когда уже оглянулась, его не было. Никаких мыслей у меня не закралось, что что-то может произойти, мало ли — может, за сигаретами пошёл, может, ещё за чем-то. Больше я его не видела», — описала ситуацию невеста пропавшего Елена.







По словам женщины, сначала она не придала значения тому, что Фёдор отстал, так как не думала, что ему может грозить какая-то опасность. «Была половина десятого [вечера]. Каких-то подозрительных личностей я не видела, не было никаких предпосылок, что что-то может произойти. Люди гуляли с собаками, видимость ещё была, вообще ничто не предвещало опасности», — рассказала Елена.







Женщина пояснила, что домой Фёдор так и не пришёл. При попытке до него дозвониться она слышала длинные гудки, а на следующее утро номер стал недоступен. При этом накануне пара не ссорилась, утверждает Елена.







Как сообщили в поисковом отряде «Маяк», у пропавшего 31-летнего Фёдора Фейлера худощавое телосложение, чёрные короткие волосы, серые глаза, сросшиеся брови, он носит усы и бороду. Рост пропавшего — 178 см. В день исчезновения он был одет в светло-коричневую куртку, тёмно-серую футболку, светло-серые спортивные штаны. На ногах были серо-синие кроссовки.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, волонтёры просят позвонить в полицию по телефону 02 или на номер поискового отряда «Маяк»: 8-951-393-09-11.





Часто поиски пропавших новосибирцев заканчиваются благополучно, как это было в случае с 18-летний Денисом Грицевым, который так и не вспомнил обстоятельства своего исчезновения.