«Пешком там добраться нереально»: дорога на окраине Новосибирска утонула в грязи

Даже внедорожники осторожно объезжают огромные лужи на дороге

Дорога в село Новолуговое из Октябрьского района Новосибирска исчезла в воде и грязи — жители не могут найти ответственных, чтобы отремонтировать путь к дому.







«Дорога давно уже такая, её никогда не ремонтировали. Раньше её грейдировали, а сейчас уже нет, и фонарей там нет. Мы в основном едем на машине, машина убивается, но больше всего за пешеходов обидно. Пешком там добраться нереально, особенно зимой, люди идут по колее, их не видно. Если был бы транспорт, дети хотя бы могли уехать раз в полчаса. Мы, когда едем, всегда пешеходов подбираем», — рассказала жительница села Новолуговое Галина Желобинцева.







Дорога без названия идёт к Новолуговому от остановки «Автосервис» на улице Выборной через лес. Часть дороги заасфальтирована, но с ямами, потом начинается гравийная дорога, и в таком плохом состоянии около 200 метров, а дальше в Новолуговом опять начинается асфальт.







«Дорога очень активно используется, по ней объезжают пробку на Большевистской. Но там колёса пробивают, бамперы оставляют, некоторые таксисты даже отказываются ехать к нам», — говорит Галина.







На дороге нет фонарей и тротуара





По словам жительницы, владельца дороги найти не могут: муниципалитет и областное правительство отвечают, что это не их дорога.







НГС.НОВОСТИ отправили запрос в департамент транспорта мэрии Новосибирска и министерство транспорта Новосибирской области, чтобы узнать, кому принадлежит дорога и когда её будут ремонтировать.







В сентябре новосибирцы выбирали дороги для ремонта на следующий год — НГС.НОВОСТИ проехали по самым ужасным дорогам и сделали впечатляющие фотографии.