Водолазы ищут на дне реки пропавшего 5 дней назад рыбака

Владимир Некрасов уехал на рыбалку вечером 17 октября

В Новосибирской области продолжаются поиски 53-летнего новосибирца Владимира Некрасова, который на прошлой неделе уехал рыбачить на Бердь и исчез вместе с лодкой.







Сегодня к поискам подключились водолазы, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ сын пропавшего рыбака Сергей Некрасов.







Предыдущие дни поисков успехом не увенчались, хотя рыбака искали и сами родственники, и спасатели на катерах — они проверяли дно реки специальными кошками. Спасатели достали из воды часть лодки — деревянный настил для днища. «Это 100 % от его лодки, он сам её делал, и я знаю, из чего она сделана, у меня фотографии этой лодки есть», — сообщил Сергей Некрасов.





По словам мужчины, его отец — заядлый рыбак и охотник, на прошлой неделе он один уехал рыбачить в своё любимое место на Бердь. Именно там 19 октября Сергей и обнаружил машину отца. «Машина была открыта, в ней ключи, паспорт, права, документы на машину, ничего не пропало — не хватало только сапог и лодки», — описал ситуацию сын рыбака.







Мужчина уточнил, что его отцу 53 года, у него плотное телосложение. Рост пропавшего — около 180 см. В день исчезновения он был одет в камуфляжный костюм, красную вязаную шапочку и высокие болотные сапоги.







Ранее в Бердском поисково-спасательном отряде рассказывали, что новосибирец уехал на рыбалку вечером 17 октября, спустя два дня автомобиль пропавшего был обнаружен на берегу реки Бердь в районе детского оздоровительного лагеря «Гренада». Утром 20 октября к поискам рыбака подключились бердские спасатели.