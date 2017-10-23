Блондинка из Новосибирска стала лучшей фитнес-моделью России

В прошедшие выходные в Астрахани прошли чемпионат и первенство России по бодибилдингу и фитнесу: новосибирцы завоевали четыре медали.







Соревнования проходили с 20 по 22 октября в Астраханском театре оперы и балета — там собрались около 800 атлетов более чем из пятидесяти регионов страны. Они боролись в 51 номинации. От Новосибирской области на чемпионат приехали 11 спортсменов, четверо из них завоевали кубки и медали.











27-летняя Алиса Михайленко из Новосибирска стала победительницей в номинации «фит-модель среди женщин». Девушка работает персональным тренером, поэтому форму поддерживает всегда.





«Соперницы были очень достойные, это лучшие девочки России в этой номинации. Поехав на чемпионат России, я была бы рада попасть в пятёрку и даже не рассчитывала на первое место — была безумно счастлива. Эта номинация — минимальная по мышечной массе. Мы дефилировали в слитных купальниках и в вечерних платьях. Оценивается спортивный рельеф, небольшая мышечная масса, общий образ и подача», — пояснила НГС.НОВОСТИ Алиса.







Алиса рассказала, что платье для выступления шила на заказ: нужно, чтобы идеально проглядывали пропорции. Теперь девушка будет готовиться к чемпионату мира, который пройдёт в ноябре в Риге.







Публикация от Фитнес Модель Росии 2017 (@alisa_mix) Окт 22 2017 в 8:12 PDT





Из мужчин лучший результат показал заслуженный мастер спорта России 36-летний Александр Денисенко — после демонстрации пропорций и форм сибиряку присудили второе место в категории «классический бодибилдинг 180 см».







34-летняя Дарья Мануйленкова стала пятой в категории «бодифитнес 168 см». «В этот раз я пятая, это моя седьмая Россия и самое низкое место за всю историю выступлений. Видимо, так сложились звёзды. Я и мой тренер — заслуженный тренер России Надежда Лобозина — формой довольны. Этот старт был промежуточным, форму дорабатываем до главного старта — чемпионата мира во Франции в декабре, на который я отобралась в 2016 году», — рассказала Дарья.





Публикация от Мануйленкова Дарья IFBB (@daryaafa) Окт 21 2017 в 10:04 PDT





Ещё два новосибирца — Игорь Пахоменко и Алексей Мальнев — заняли третьи места в категориях «фитнес-мужчины» и «пляжный бодибилдинг мастера» соответственно.





«Это первые соревнования по бодибилдингу и фитнесу, к которым я готовился. Тяжело, на самом деле, только последние дни: убираешь воду полностью, приходится очень много есть и не пить. На соревнованиях у нас произвольная программа — творческий номер: должен быть костюм, номер под музыку и обязательно с элементами акробатики, и второй раунд — выходишь и показываешь свои мышцы, это позинг называется», — рассказал НГС.НОВОСТИ 25-летний Игорь Пахоменко, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике.







Игорь Пахоменко справа





«Я первый раз выступал, и сразу на чемпионате России, и сразу третье место — считаю, что это хорошо. Планирую готовиться к соревнованиям к следующей осени», — говорит Игорь.





Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали о спортсменке из Новосибирска Екатерине Старых, которая завоевала «серебро» на чемпионате мира по ММА — соревнования среди женщин проходили впервые, и Катя узнала об участии всего лишь за месяц.