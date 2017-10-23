В Новосибирске появился «сухой аквапарк» с пиратским кораблём и стреляющими пушками

В Заельцовском районе Новосибирска заработал развлекательный центр «Весёлый остров» — вместе с детьми туда пускают и взрослых.







В парке развлечений много различных фигур зверей, выполненных почти в натуральную величину





Детский парк открылся в ТЦ «Малинка», недалеко от зоопарка.





«Это самый крупный парк после Урала. В Екатеринбурге есть ещё такой же по размеру. Многие декорации сделаны вручную. Общая площадь — около 2500 [кв. м], игровой парк примерно 1700 [кв. м]. Концепция: это в чём-то похоже на "сухой аквапарк". Все элементы выдерживают вес взрослого человека: можно смело с ребёнком [лезть] наверх и всё попробовать самому», — заметил корреспонденту НГС.НОВОСТИ маркетолог семейного развлекательного центра «Весёлый остров» Алексей Комашко. Он добавил, что все элементы парка сделаны в России.





В развлекательном центре помимо трёхуровневого лабиринта имеются, как и в аквапарке, винтовые горки (самая высокая — около 7 м), горка с «плюшками».





Парк с одной из верхних точек похож на многоярусный лабиринт, уходящий вдаль





Есть игровые зоны для самых маленьких





«Весёлый остров» называют «сухим аквапарком» из-за множества открытых и закрытых горок





Также здесь есть футбольно-баскетбольные зоны, батуты, тарзанка, зона велокартинга (единственное место, предназначенное только для детей), комнаты для проведения дней рождения, игровая площадка для малышей, фуд-корт и пиратский корабль со стреляющими пушками.







Стоимость билетов в парк до 900 рублей в зависимости от возраста посетителей и дней недели. Дети до года — бесплатно.







Одно из главных мест в парке занимает пиратский корабль





Здесь можно устроить настоящую битву из пушек, стреляющих мягкими мячиками





Зона велокартинга предназначена только для детей — велосипеды не рассчитаны на взрослые габариты





В парке вместе со своими детьми с удовольствием играют и взрослые





По данным 2ГИС, в Новосибирске около ста детских развлекательных центров, игровых площадок и клубов с игровыми комнатами. В сентябре большой развлекательный центр открылся и в «МЕГЕ» — город профессий «КидБург», где дети погружаются в различные взрослые сферы деятельности. «КидБург» — город в миниатюре, где есть почта, банк, больница, радиостанция и т.д.