Дело Морковина: с сибиряка, который вступился за девушку на площади Ленина, требуют 750 тысяч





Дмитрий Морковин вместе с женой Линой и 4-летним сыном Ромой

В Новосибирске бизнесмен Павел Алин требует 750 тысяч рублей с Дмитрия Морковина, который в мае ударил его, заступившись за девушку на площади Ленина. После удара мужчина упал, получив черепно-мозговую травму, говорится в материалах следствия.





«Размер ущерба составляет 750 000 рублей. Прошу взыскать с Морковина», — говорится в протоколе допроса Павла Алина от 17 октября.





Алин в беседе с корреспондентом сначала заявил, что сумму компенсации он ещё не озвучивал, однако, узнав, что в распоряжении редакции есть копия протокола его допроса, подтвердил, что такое требование было. «Был такой протокол, да, — пояснил Павел. — Вы знаете, я действую так, как говорит адвокат... Вот как он скажет, так и будет».





В протоколе Павел Алин утверждает, что действия Морковина повлекли тяжкий вред его здоровью — он лишился слуха. Сейчас пострадавший хочет провести новую экспертизу, чтобы доказать, что потерял слух именно из-за конфликта с Морковиным.







В медицинском заключении от 10 октября говорится, что Алин получил черепно-мозговую травму. В документе отмечено, что «указанная травма не могла образоваться в результате однократного удара кистью (кулаком) в правую часть лица Алина П.А.». При этом установить, в какой точно день была получена травма, невозможно. Но эксперт не исключает, что Алин мог пострадать при падении и это могло произойти именно в тот день, когда у него произошёл конфликт с Морковиным. Также в экспертизе указано, что Алину был выставлен диагноз «алкогольное опьянение».





Морковин считает, что эта экспертиза доказывает, что он не хотел ранить Алина.





«Главное, теперь понятно, мне удалось доказать, что у меня умысла никакого не было. Потому что травмы (Алина. — А.И.) получены при падении», — говорит Дмитрий Морковин.







Адвокат обвиняемого Михаил Спиридонов намерен добиваться, чтобы дело Дмитрия изменили с ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет) на более лёгкую статью, 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), максимальное наказание по которой — это три года лишения свободы.





«Над переквалификацией мы сейчас работаем, так как с учётом выводов экспертизы следует, что тяжкий вред не состоит в прямой причинно-следственной связи с нанесённым ударом, так как повреждения не могли образоваться от одного удара», — пояснил Спиридонов.







Потерпевший Павел Алин





Кстати, во время расследования инцидента стало известно, что у самого Алина есть условный срок — за кражу. «Там с банками было дело, некоторая операция была, — не отрицает Павел. — Ни один человек не пострадал».





Происшествие, после которого Алин попал в больницу, произошло в мае на площади Ленина. Новосибирец Дмитрий Морковин заметил, как двое нетрезвых мужчин пристают к девушке: он выскочил из машины и нокаутировал одного из хулиганов. После удара бизнесмен Павел Алин потерял сознание — очнулся он уже в больнице с множественными переломами основания черепа и открытым переломом. Теперь заступнику грозит большой тюремный срок, а девушка, за которую заступился Морковин, пропала — найти её следствию не удалось, несмотря на то, что девушку искали всем Новосибирском.







Позже в деле появилась видеозапись, на которой видно, что первым на обвиняемого Морковина напал потерпевший. Ролик Морковин получил от незнакомых ему людей после того, как его история стала известна общественности. После он отнёс его в полицию.







Ранее жена Павла Ольга Григорьева рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что её муж сейчас не может работать и она с двумя детьми осталась без средств к существованию.







«И везде описывают, что этот товарищ (Дмитрий Морковин. — А.И.) — герой. Герои с места происшествия не бегут», — уверена женщина. На вопрос корреспондента, знает ли она о том, что, по словам Морковина, её супруг приставал к девушке, Ольга заявила, что обвиняемый наговаривает, чтобы выглядеть в хорошем свете.