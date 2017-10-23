15 миллионов на траву: на футбольном поле в «Заре» поменяли газон

Новый газон в манеже «Заря»
Новый газон в манеже «Заря»

На новосибирском стадионе «Заря» постелили новый искусственный газон за 15 млн рублей.


Убирать старый газон и укладывать новый в манеже «Зари» начали летом, сейчас работы уже закончились.


«Поле готово, осталось получить документы от Российского футбольного союза, замеры и испытания поля уже проведены. Документы находятся в Москве, к концу недели их подпишут», — рассказал директор Центра спортивной подготовки «Заря» Александр Любарский.


На стадионе уложили новый, современный газон 108 на 68 метров, под искусственной травой — песок и резиновый гранулят. Новое покрытие обошлось в 15 млн рублей.


«Заря» — резервный стадион для футболистов новосибирской «Сибири», которые опробуют новый газон уже 29 октября в матче с «Балтикой». «Такое решение было принято в интересах болельщиков, с учётом долгосрочного прогноза погоды», — сообщает пресс-служба клуба.


Кроме «Зари» в этом году отремонтировали футбольное поле и постелили новый искусственный газон Jutagrass на стадионе «Сибсельмаш»: обошлось это в 12 млн рублей.

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