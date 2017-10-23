Владельцы ГУМа решили построить на площади Маркса трехэтажную парковку
ООО «Главный универсальный магазин» отсудил у мэрии право строить на участке в центре площади Карла Маркса капитальные объекты, решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Новосибирской области 20 октября. В будущем напротив торгового центра хотят построить трехуровневую парковку, сообщил НГС.НОВОСТИ совладелец ГУМа.
В августе 2017 года мэрия выпустила постановление об утверждении градостроительного плана, согласно которому ГУМ не мог строить на спорном участке капитальные объекты. ГУМ подал на мэрию в суд и потребовал постановление отменить, так как оно противоречит законодательству, сказано в материалах дела. Суд иск удовлетворил и признал постановление недействительным.
Участок площадью 4720 кв. м находится напротив входа в ГУМ. Доли спорного участка принадлежат ООО «Главный универсальный магазин» и ООО «Венчурное инвестирование», сказано в решении суда.
Совладелец ООО ГУМ Дмитрий Куклин рассказал НГС.НОВОСТИ, что торговый центр собирается построить на спорном участке трехуровневую парковку, однако мэрия выдала застройщику неверный градостроительный план. «Нам его выдали, но [там было] нарушение технических требований, регламентов и норм строительства. [Они] указали недопустимую площадь застройки участка под автомобильную парковку. Нормирование [неверное]. Там 1978 года постройки здание, тогда оно было достаточно обеспечено парковками на прилегающем участке, сегодня уже она современным требованиям не соответствует», — считает Куклин.
По мнению Куклина, ГУМ нуждается в большой парковке из-за активного развития ТЦ: «Вы видели, у нас там и третий, и четвертый, и пятый этажи используются полностью, парковки нам недостает, объективно […] Мы в любое время готовы начать строить, у нас проблема в проектировании, экспертизе и других согласованиях.
Я думаю, что раньше, чем через год, стройка не начнётся», — заключил собеседник.
НГС.НОВОСТИ направили запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать решение суда и будущую судьбу участка.
Недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что на площади Маркса снесут самый знаменитый долгострой левого берега — гостиницу «Турист». НГС.НОВОСТИ сняли видео с крыши отеля-призрака, на котором можно рассмотреть, как за день меняется обстановка на спорном пятачке перед ГУМом.
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Наталья Гредина
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот с Google maps (2)