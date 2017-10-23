Владельцы ГУМа решили построить на площади Маркса трехэтажную парковку

Владельцы ГУМа хотят застроить площадку перед входом в торговый центр

ООО «Главный универсальный магазин» отсудил у мэрии право строить на участке в центре площади Карла Маркса капитальные объекты, решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Новосибирской области 20 октября. В будущем напротив торгового центра хотят построить трехуровневую парковку, сообщил НГС.НОВОСТИ совладелец ГУМа.







В августе 2017 года мэрия выпустила постановление об утверждении градостроительного плана, согласно которому ГУМ не мог строить на спорном участке капитальные объекты. ГУМ подал на мэрию в суд и потребовал постановление отменить, так как оно противоречит законодательству, сказано в материалах дела. Суд иск удовлетворил и признал постановление недействительным.







Участок площадью 4720 кв. м находится напротив входа в ГУМ. Доли спорного участка принадлежат ООО «Главный универсальный магазин» и ООО «Венчурное инвестирование», сказано в решении суда.







Спорный участок обозначен жёлтым

Совладелец ООО ГУМ Дмитрий Куклин рассказал НГС.НОВОСТИ, что торговый центр собирается построить на спорном участке трехуровневую парковку, однако мэрия выдала застройщику неверный градостроительный план. «Нам его выдали, но [там было] нарушение технических требований, регламентов и норм строительства. [Они] указали недопустимую площадь застройки участка под автомобильную парковку. Нормирование [неверное]. Там 1978 года постройки здание, тогда оно было достаточно обеспечено парковками на прилегающем участке, сегодня уже она современным требованиям не соответствует», — считает Куклин.





По мнению Куклина, ГУМ нуждается в большой парковке из-за активного развития ТЦ: «Вы видели, у нас там и третий, и четвертый, и пятый этажи используются полностью, парковки нам недостает, объективно […] Мы в любое время готовы начать строить, у нас проблема в проектировании, экспертизе и других согласованиях.





Я думаю, что раньше, чем через год, стройка не начнётся», — заключил собеседник.







НГС.НОВОСТИ направили запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать решение суда и будущую судьбу участка.





Недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что на площади Маркса снесут самый знаменитый долгострой левого берега — гостиницу «Турист». НГС.НОВОСТИ сняли видео с крыши отеля-призрака, на котором можно рассмотреть, как за день меняется обстановка на спорном пятачке перед ГУМом.