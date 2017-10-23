Минздрав: новосибирцы стали реже умирать от инсульта

Врачи заявили, что смертность от инсульта уменьшилась
Врачи заявили, что смертность от инсульта уменьшилась

Новосибирские врачи поделились новыми данными о лечении инсультов у жителей НСО — с 2014 года смертность снизилась.


Об этом сегодня заявила главный невролог региона, заведующая неврологическим отделением регионального сосудистого центра № 2 Елена Танеева.


«Снижение показателей смертности достигнуто почти на 12% — это положительный момент», — сообщила врач. По её данным, три года назад от болезней системы кровообращения (куда входит инсульт) умирали 695 человек из 100 тысяч, а сейчас — 657 человек.


Но, по её словам, новосибирцы становятся инвалидами чаще всего именно из-за инсульта.


Только 8% больных, перенесших инсульт, полностью восстанавливаются,


20% остаются глубокими инвалидами, а всех остальных врачи надеются реабилитировать, поделилась главный невролог.


«Борьба идёт с 2004 года, но побороть инсульт совсем, конечно, у нас не получится, потому что есть определённые градации, в том числе возрастные. Чем старше пациент, тем наиболее часто пациент погибает от сердечно-сосудистых заболеваний», — заключила Елена Танеева.


По официальной статистике, болезни системы кровообращения считаются самой частой причиной смертности в НСО: за год от них умерли 18,2 тысячи человек — это половина всех смертей. Главный специалист НСО по сердечно-сосудистой хирургии Дмитрий Астапов подробно объяснил в интервью, почему эти болезни убивают каждого второго новосибирца и как распознать у человека инфаркт или инсульт.

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