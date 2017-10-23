Иномарка легла на крышу посреди трассы под Новосибирском

Утром 23 октября в Новосибирской области перевернулась иномарка: водитель не пострадал.


Иномарка перевернулась на трассе
Иномарка перевернулась на трассе


ДТП случилось на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий около 11:30.


«Примерно в 45 километрах от Новосибирска, не доезжая до Тогучинского поста ДПС пять километров. Водитель живой и здоровый, ходит вокруг машины и машет всем руками, говорит, что ему помощь не нужна», — рассказал НГС.НОВОСТИ читатель.


По словам очевидца, неизвестно, из-за чего иномарка перевернулась: второй машины рядом не было, а участок трассы абсолютно прямой. 


«Дорога сухая, солнечно, видимость хорошая», — описал окружающую обстановку читатель.


В сентября НГС.НОВОСТИ писали, что на трассе в Искитимском районе перевернулся седан Vortex Estina — тогда два человека получили травмы, один погиб.

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