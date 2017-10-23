10 тысяч МАЗов и НефАЗов: Новосибирск обошел Екатеринбург по количеству автобусов

Автобус МАЗ на площади Калинина
Автобус МАЗ на площади Калинина

По Новосибирской области на линиях общественного транспорта ездят 10 600 пассажирских автобусов, подсчитали аналитики агентства «Автостат». По объемам парка наш регион вошёл в топ-10, оказался на 9-м месте и опередил Свердловскую область (в которой аналитики насчитали 10 100 штук).  


«Всего в России насчитывается 400 000 автобусов, их средний возраст составляет 15,5 лет, при этом 46% всех автобусов в стране пребывают в возрасте старше 15 лет. Доля автобусов иностранных марок составляет только 27%», — отметили в «Автостате».  


Самые крупные автобусные парки — в Москве (19 700 шт),  Краснодарском крае (16 000),  Подмосковье (14 600), Санкт-Петербурге (13 700). 


Лидерами в модельном ряду является отечественные ПАЗ, КАвЗ и ЛиАЗ (34,4 тысяч штук) — на них приходится 65% всего парка автобусов в стране. 


В Новосибирске, по информации председателя «Транспортного союза Сибири» Валерия Ильенко, больше всего автобусов большой вместимости: белорусские МАЗы, российские НефАЗы и ЛиАЗЫ.


«В городе не преобладают автобусы ПАЗ, они частично замещают маршрутки "ГАЗели" и "Форд". А в области да, "пазики", порядка 70 штук будет куплено до конца года на область. Корейские и китайские автобусы в Новосибирске не прижились, они поначалу шли не очень высокого качества, себя не оправдали. Сегодня ставка на белорусские МАЗы», — объясняет эксперт. 


В маршрутных такси, по словам экспертов, модели «Форд» вытесняет отечественная «ГАЗель Next». «У нас "Некст" уже преобладает. Пока еще самые массовые в городе "Форд Транзит", но они уже отходят — сильно дорого, 2 миллиона рублей. А "ГАЗель" стоит 1,5 миллиона», — говорит начальник отдела перевозок ПАТП-5 Алексей Третьяков


Китайские автобусы, судя по госконтрактам, в городе все же есть и до сих пор ездят: недавно ПАТП-4 объявило контракт на закупку запасных частей для китайских автобусов King Long стоимостью больше 14 млн.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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