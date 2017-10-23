10 тысяч МАЗов и НефАЗов: Новосибирск обошел Екатеринбург по количеству автобусов
По Новосибирской области на линиях общественного транспорта ездят
«Всего в России насчитывается
Самые крупные автобусные парки — в Москве (
Лидерами в модельном ряду является отечественные ПАЗ, КАвЗ и ЛиАЗ (34,4 тысяч штук) — на них приходится 65% всего парка автобусов в стране.
В Новосибирске, по информации председателя «Транспортного союза Сибири» Валерия Ильенко, больше всего автобусов большой вместимости: белорусские МАЗы, российские НефАЗы и ЛиАЗЫ.
«В городе не преобладают автобусы ПАЗ, они частично замещают маршрутки "ГАЗели" и "Форд". А в области да, "пазики", порядка 70 штук будет куплено до конца года на область. Корейские и китайские автобусы в Новосибирске не прижились, они поначалу шли не очень высокого качества, себя не оправдали. Сегодня ставка на белорусские МАЗы», — объясняет эксперт.
В маршрутных такси, по словам экспертов, модели «Форд» вытесняет отечественная «ГАЗель Next». «У нас "Некст" уже преобладает. Пока еще самые массовые в городе "Форд Транзит", но они уже отходят — сильно дорого, 2 миллиона рублей. А "ГАЗель" стоит 1,5 миллиона», — говорит начальник отдела перевозок ПАТП-5 Алексей Третьяков
Китайские автобусы, судя по госконтрактам, в городе все же есть и до сих пор ездят: недавно ПАТП-4 объявило контракт на закупку запасных частей для китайских автобусов King Long стоимостью больше 14 млн.
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Дмитрий Косенко
Фото Густава Зырянова