Десять мужчин забрались на башенный кран на Дуси Ковальчук

10 строителей забрались на кран, чтобы потребовать зарплату

Утром 23 октября 10 мужчин забрались на башенный кран на улице Дуси Ковальчук — на стройке жилого комплекса «Деловой квартал».







Читатель Максим Филиппов рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте», что он работает на стройке водителем и наблюдал происходящее. По его словам, забравшимся на кран полгода задерживают зарплаты, а в прошлую пятницу эти же строители забирались на другой кран — на стройке по улице Зорге.





В пресс-службе регионального ГУ МВД России НГС.НОВОСТИ пояснили, что сейчас полицейские работают на месте происшествия. В прошедшую пятницу мужчин сняли с крана только вечером.







«В пятницу их обманули. Сказали, чтобы слезли, деньги привезли... А их не привезли», — говорит Максим.







В группе компаний «ПТК-30», которой принадлежат обе стройки, на запрос НГС.НОВОСТИ о ситуации оперативно ответить не смогли. Телефон генерального директора ГК Владимира Коновалова не отвечает.

