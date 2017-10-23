Десять мужчин забрались на башенный кран на Дуси Ковальчук

10 строителей забрались на кран, чтобы потребовать зарплату
10 строителей забрались на кран, чтобы потребовать зарплату

Утром 23 октября 10 мужчин забрались на башенный кран на улице Дуси Ковальчук — на стройке жилого комплекса «Деловой квартал».


Читатель Максим Филиппов рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте», что он работает на стройке водителем и наблюдал происходящее. По его словам, забравшимся на кран полгода задерживают зарплаты, а в прошлую пятницу эти же строители забирались на другой кран — на стройке по улице Зорге.


В пресс-службе регионального ГУ МВД России НГС.НОВОСТИ пояснили, что сейчас полицейские работают на месте происшествия. В прошедшую пятницу мужчин сняли с крана только вечером.


«В пятницу их обманули. Сказали, чтобы слезли, деньги привезли... А их не привезли», — говорит Максим.


В группе компаний «ПТК-30», которой принадлежат обе стройки, на запрос НГС.НОВОСТИ о ситуации оперативно ответить не смогли. Телефон генерального директора ГК Владимира Коновалова не отвечает. 

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