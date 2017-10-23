Автомобиль снёс три светофора в Академгородке

Три транспортных светофора снесли на пересечении улиц Иванова и Российской
Три транспортных светофора снесли на пересечении улиц Иванова и Российской

Утром 23 октября в Советском районе Новосибирска на пересечении улиц Иванова и Российской автомобиль снёс три светофора и дорожный знак.


«На пульт сообщение поступило около 7:45. Бригада выехала на место, посмотрели, отключили электроэнергию, — рассказал представитель СМЭУ Александр Тропин. — Разбито три транспортных светофора, снесена светофорная стойка, она теперь только под замену».


По его словам, виновник ДТП пока не установлен, информация об этом у них будет позже.


В городской Госавтоинспекции корреспонденту не смогли оперативно уточнить информацию об аварии.


Среди последних ДТП, во время которых машина снесла светофор, была авария на перекрёстке улиц Вертковской и Станиславского в Новосибирске 15 октября — тогда «Мазда» врезалась сначала в светофор, а потом в забор.

Прочтений: 12631
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (52)52
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено