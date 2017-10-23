Автомобиль снёс три светофора в Академгородке

Три транспортных светофора снесли на пересечении улиц Иванова и Российской

Утром 23 октября в Советском районе Новосибирска на пересечении улиц Иванова и Российской автомобиль снёс три светофора и дорожный знак.





«На пульт сообщение поступило около 7:45. Бригада выехала на место, посмотрели, отключили электроэнергию, — рассказал представитель СМЭУ Александр Тропин. — Разбито три транспортных светофора, снесена светофорная стойка, она теперь только под замену».







По его словам, виновник ДТП пока не установлен, информация об этом у них будет позже.







В городской Госавтоинспекции корреспонденту не смогли оперативно уточнить информацию об аварии.





Среди последних ДТП, во время которых машина снесла светофор, была авария на перекрёстке улиц Вертковской и Станиславского в Новосибирске 15 октября — тогда «Мазда» врезалась сначала в светофор, а потом в забор.