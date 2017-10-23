К Новосибирской области подходят дожди и мокрый снег

В Новосибирской области будут идти дождь и снег
В Новосибирской области будут идти дождь и снег

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: в Новосибирской области будет дождливо и холодно.


«Погода остаётся достаточно неустойчивой. Неустойчивость вызвана наличием атмосферной фронтальной зоны, вдоль которой с юго-запада и запада перемещаются циклонические возмущения и вызывают увеличения облачности, в отдельные периоды дожди и мокрый снег», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


В ближайшие сутки по области температура будет от –3…–8 градусов ночью и от +3…+8 градусов днём, а по югу области — до +15 градусов. Затем синоптики прогнозируют усиление ветра до 23 м/с и похолодание. К 26 октября ночные температуры понизятся до –2…–8 градусов, а дневные — до –2…+3.


«26 октября мы ждём на короткое время прекращение осадков. Но погода остаётся неустойчивой, улучшения будут кратковременные, а 28 и 29 октября осадки снова возобновятся», — заключил Ягудин.


Ранее синоптики говорили о том, что вторая декада октября будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, но в конце декады вероятны осадки.

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