Пробки заблокировали въезд на Октябрьский мост

В утренний час пик 23 октября пробки в Новосибирске были 7 баллов: самые большие заторы возникли на въездах на Октябрьский и Димитровский мосты.


По информации сервиса Яндекс.Пробки около 9:00 въезд на Октябрьский мост с левого берега был сильно затруднён. На Немировича-Данченко случилось два ДТП, и пробка на ней образовалась практически от Ватутина, движение по улице было не быстрее 5 км/ч. Также встали в пробку машины, заезжающие на мост с Блюхера и проспекта Карла Маркса — там скорость потока около 2-3 км/ч.


Заезды на Димитровский и Октябрьский мосты с левого берега сковали пробки
Заезды на Димитровский и Октябрьский мосты с левого берега сковали пробки


Пробки собрались и на подъездах к площади Труда: проезд был затруднён по Станиславского, Ватутина, Широкой. Также затор возник на площади Энергетиков и улице Станционной.


На правом берегу самыми загруженными были улицы Большевистская, Кирова и Октябрьская магистраль, проспект Димитрова, а также Красный проспект от площади Калинина до Фрунзе.


Традиционно загружены утром Большевистская и Октябрьская магистраль
Традиционно загружены утром Большевистская и Октябрьская магистраль


Пробка по Красному проспекту протянулась от площади Калинина до улицы Фрунзе
Пробка по Красному проспекту протянулась от площади Калинина до улицы Фрунзе


Вечером в пятницу НГС.НОВОСТИ рассказывали про большую пробку, парализовавшую движение по Красному проспекту.

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