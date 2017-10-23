Пробки заблокировали въезд на Октябрьский мост

В утренний час пик 23 октября пробки в Новосибирске были 7 баллов: самые большие заторы возникли на въездах на Октябрьский и Димитровский мосты.





По информации сервиса Яндекс.Пробки около 9:00 въезд на Октябрьский мост с левого берега был сильно затруднён. На Немировича-Данченко случилось два ДТП, и пробка на ней образовалась практически от Ватутина, движение по улице было не быстрее 5 км/ч. Также встали в пробку машины, заезжающие на мост с Блюхера и проспекта Карла Маркса — там скорость потока около 2-3 км/ч.





Заезды на Димитровский и Октябрьский мосты с левого берега сковали пробки





Пробки собрались и на подъездах к площади Труда: проезд был затруднён по Станиславского, Ватутина, Широкой. Также затор возник на площади Энергетиков и улице Станционной.





На правом берегу самыми загруженными были улицы Большевистская, Кирова и Октябрьская магистраль, проспект Димитрова, а также Красный проспект от площади Калинина до Фрунзе.





Традиционно загружены утром Большевистская и Октябрьская магистраль





Пробка по Красному проспекту протянулась от площади Калинина до улицы Фрунзе





Вечером в пятницу НГС.НОВОСТИ рассказывали про большую пробку, парализовавшую движение по Красному проспекту.