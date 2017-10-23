Сбил девушку и скрылся: в ГИБДД ищут очевидцев аварии в Дзержинском районе

ГИБДД ищет очевидцев аварии

Неизвестный водитель поздно вечером в субботу, 21 октября, сбил молодую девушку в частном секторе Дзержинского района Новосибирска и уехал с места аварии.







Авария произошла в 23:00 около дома на Коминтерна, 78 — недалеко от остановки «Квартал».







«Водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Коминтерна в сторону Гусинобродского шоссе и наехал на девушку, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







В аварии пострадала 19-летняя девушка — её доставили в больницу с ушибом головного мозга и травмой головы.







Госавтоинспекторы просят очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 232-23-19, 232-23-35.







Также сейчас в Новосибирске ищут очевидцев аварии, случившейся вечером 5 октября на кольце площади Маркса — 19-летний студент Иван Чурагашев попал под колёса Ford Focus и через несколько дней умер в реанимации от тяжёлых травм. «Нам нужна объективная картина того, что произошло, мы хотим понять, что там было. Объяснение водителя читали, но он же мог написать что угодно, свидетелей нет, а мы хотим знать правду», — объясняют родственники погибшего.