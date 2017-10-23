Новосибирск получит грузовик-трансформер для отбора военных

Мобильный комплекс отбора на базе КамАЗа и с прицепом НЕФАЗ
Мобильный комплекс отбора на базе КамАЗа и с прицепом НЕФАЗ

До конца 2017 года в Новосибирск привезут мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту.


Всего в этом году Центральный военный округ получит три таких комплекса: в Новосибирск, Самару и Челябинск. Ещё один мобильный комплекс с 1 сентября уже работает в Екатеринбурге.


«Возможности новой техники позволяют проводить профессиональный отбор, информационно-разъяснительную работу вне места постоянной дислокации пунктов набора контрактников, преимущественно в регионах, где военная служба пользуется популярностью», — сообщает пресс-служба министерства обороны России.


Мобильный комплекс отбора представляет собой мобильный пункт на базе шасси КамАЗа и информационно-сценический модуль на прицепе НЕФАЗ. Мобильный пункт может трансформироваться в помещение площадью 31 квадратный метр и там поместится 6 рабочих мест.


В комплексе можно будет подобрать вакантную воинскую должность, пройти профессионально-психологическое тестирование, подать заявление на службу по контракту. За 6-8 часов отобрать на военную службу можно до 140 человек.


Недавно в Новосибирске авиационный завод имени Чкалова сделал партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 для военных Хабаровского края — новые самолёты уже доставили на место.

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