Новосибирск получит грузовик-трансформер для отбора военных

Мобильный комплекс отбора на базе КамАЗа и с прицепом НЕФАЗ

До конца 2017 года в Новосибирск привезут мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту.







Всего в этом году Центральный военный округ получит три таких комплекса: в Новосибирск, Самару и Челябинск. Ещё один мобильный комплекс с 1 сентября уже работает в Екатеринбурге.







«Возможности новой техники позволяют проводить профессиональный отбор, информационно-разъяснительную работу вне места постоянной дислокации пунктов набора контрактников, преимущественно в регионах, где военная служба пользуется популярностью», — сообщает пресс-служба министерства обороны России.







Мобильный комплекс отбора представляет собой мобильный пункт на базе шасси КамАЗа и информационно-сценический модуль на прицепе НЕФАЗ. Мобильный пункт может трансформироваться в помещение площадью 31 квадратный метр и там поместится 6 рабочих мест.







В комплексе можно будет подобрать вакантную воинскую должность, пройти профессионально-психологическое тестирование, подать заявление на службу по контракту. За 6-8 часов отобрать на военную службу можно до 140 человек.







Недавно в Новосибирске авиационный завод имени Чкалова сделал партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 для военных Хабаровского края — новые самолёты уже доставили на место.

