Новосибирец сделал предложение своей девушке из кузова пикапа

Геннадий рассказал, что встречается с Юлией  два года
Геннадий рассказал, что встречается с Юлией  два года

Новосибирский врач отоларинголог Геннадий Меликсетов сделал своей девушке Юлии предложение в необычной форме — он спел своей девушке песню из кузова пикапа, едущего по улицам Новосибирска.


Молодой человек сделал предложение днем 22 октября — со своей девушкой он встречается уже два года. Последний месяц он готовился к признанию, чтобы в назначенное время удивить свою возлюбленную.


«Было много разных идей. Начал искать в интернете, хотелось что-то интересное. Было желание сделать предложение на хоккейном матче, а потом случайно наткнулся на ролик, как в Казахстане ребята устроили такое вот предложение. Я так проникся душой, мне это так понравилось, что я решил повторить. Я и задался этой целью. Готовился почти месяц», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Геннадий.


По словам молодого человека, очень много времени пришлось искать подходящую машину. У знакомых и друзей пикапа не оказалось, а в прокате таких машин нет.


«Через знакомых всё-таки нашли пикап. Очень сложно было найти звукооператора, который согласится подключить аппаратуру. Там нужны были определенные провода, коннекторы. Пришлось всё это покупать, возиться. Друзья помогали чем могли. Петь я не умею, хотя долго тренировался, что бы получилось. Засняли все эмоции, девушка плакала. Я все подготовил, нас встречали родители. Было все очень круто», — делится впечатлениями молодой человек.



Геннадий рассказал, что девушка ничего не подозревала, а мероприятие планировалось по специальным схемам на бумаге.


«Все было продумано: как выманить ее из дома, в каком месте мы пересечёмся и как предстоит ехать. Всё это рисовалось на бумаге, а ориентировались на ролик в интернете. Она сразу согласилась. Свадьбу сыграем 29 июня, в день нашего знакомства», — резюмирует Геннадий.


Новосибирцам нравится делать предложение руки и сердца в необычной форме, правда, решаются на это немногие. Тем не менее, время от времени мужчины отваживаются на такой смелый поступок. Так, в мае новосибирский тренер по карате Александр Зюльков составил на парковке СТЦ «МЕГА» из машин фразу «Выходи за меня».

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