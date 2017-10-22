Две иномарки сошлись в жёстком ДТП в Октябрьском районе


В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал

Вечером 22 октября на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска в ДТП попали Ford Focus и Toyota Land Cruiser Prado.


Авария случилась в 20:30.


«Авария произошла в районе выезда со стороны улицы Обской на улицу Большевистскую. Водитель "Прадо" при выезде на улицу Большевистскую начал резко перестраиваться в левый ряд. В этот момент в переднюю часть "Прадо" врезается "Фокус", далее автомобили столкнулись задними частями. После двух ударов "Фокус" улетает на встречную полосу и останавливается только в конце тротуара. Оба автомобиля получили серьезные повреждения — у "Прадо" выбило оба колеса и повредило бок, у "Фокуса" — разбило переднюю часть и также замяло бок. В обеих машинах сработали подушки безопасности», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По словам аваркомов, в ДТП никто не пострадал.


Вчера, 21 октября на улице Станционной в столкновении сошлись автомобили «Хёндэ» и КамАЗ. В результате столкновения пострадали два человека: водитель и пассажир легковушки.

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