Новосибирцы подпевали хитам популярной украинской певицы на концерте в ДКЖ

Вечером 22 октября в новосибирском дворце культуры железнодорожников прошёл концерт популярной украинской певицы Светлана Лобода.


В соцсетях уже появились первые видеоролики с её песнями. На некоторых видеозаписях можно услышать, как зрители подпевают исполнительнице. Также в своих постах авторы отмечают «суперэнергетику» певицы.


Экс-солистка группы «Виагра» Светлана Лобода известна такими хитами как «Революция», «Твои глаза», «Пора домой»», «К чёрту любовь». В 2009 году она представляла Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение» и заняла двенадцатое место.




Лобода ❤️ #яреволюция #мояпесня #браво

Публикация от Яна (@jana_zh)


#лобода #лобода_твои_глаза #лободановосибирск

Публикация от @karpova_irishka


Пусть останется здесь) концерт Лободы, круто 👍

Публикация от ulechkasergunina (@ulechkasergunina)


#лобода

Публикация от stasia (@stanislava777)


#твоиглаза #лобода #новосибирск

Публикация от Anastasiya Volkova (@levana2211)


Подробный репортаж с концерта певицы читайте завтра на НГС.АФИША


А в клубе «Отдых» сегодня вечером выступил известный музыкант Noize MC. Ещё днём фанаты выстроились в длинную очередь за автографами, которые исполнитель раздавал в торгово-развлекательном центре «Аура».

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