Новосибирцы подпевали хитам популярной украинской певицы на концерте в ДКЖ
Вечером 22 октября в новосибирском дворце культуры железнодорожников прошёл концерт популярной украинской певицы Светлана Лобода.
В соцсетях уже появились первые видеоролики с её песнями. На некоторых видеозаписях можно услышать, как зрители подпевают исполнительнице. Также в своих постах авторы отмечают «суперэнергетику» певицы.
Экс-солистка группы «Виагра» Светлана Лобода известна такими хитами как «Революция», «Твои глаза», «Пора домой»», «К чёрту любовь». В 2009 году она представляла Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение» и заняла двенадцатое место.
Подробный репортаж с концерта певицы читайте завтра на НГС.АФИША.
А в клубе «Отдых» сегодня вечером выступил известный музыкант Noize MC. Ещё днём фанаты выстроились в длинную очередь за автографами, которые исполнитель раздавал в торгово-развлекательном центре «Аура».
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Ольга Хмелевская
Видео instagram.com
Фото и скриншот на превью instagram.com/katy_planeta