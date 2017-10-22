Новосибирцы подпевали хитам популярной украинской певицы на концерте в ДКЖ

Вечером 22 октября в новосибирском дворце культуры железнодорожников прошёл концерт популярной украинской певицы Светлана Лобода.





В соцсетях уже появились первые видеоролики с её песнями. На некоторых видеозаписях можно услышать, как зрители подпевают исполнительнице. Также в своих постах авторы отмечают «суперэнергетику» певицы.





Экс-солистка группы «Виагра» Светлана Лобода известна такими хитами как «Революция», «Твои глаза», «Пора домой»», «К чёрту любовь». В 2009 году она представляла Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение» и заняла двенадцатое место.





Случайным образом второй раз на концерте #loboda Красотка😍 Супер энергетика #новосибирск #яреволюция Публикация от Ekaterina (@katy_planeta) Окт 22 2017 в 6:51 PDT





Публикация от andreykulemin (@andrey_kulemin) Окт 22 2017 в 6:34 PDT





Лобода ❤️ #яреволюция #мояпесня #браво Публикация от Яна (@jana_zh) Окт 22 2017 в 7:41 PDT





#лобода #лобода_твои_глаза #лободановосибирск Публикация от @karpova_irishka Окт 22 2017 в 7:34 PDT





Пусть останется здесь) концерт Лободы, круто 👍 Публикация от ulechkasergunina (@ulechkasergunina) Окт 22 2017 в 7:07 PDT





#лобода Публикация от stasia (@stanislava777) Окт 22 2017 в 6:12 PDT





#твоиглаза #лобода #новосибирск Публикация от Anastasiya Volkova (@levana2211) Окт 22 2017 в 6:42 PDT





Подробный репортаж с концерта певицы читайте завтра на НГС.АФИША.





А в клубе «Отдых» сегодня вечером выступил известный музыкант Noize MC. Ещё днём фанаты выстроились в длинную очередь за автографами, которые исполнитель раздавал в торгово-развлекательном центре «Аура».