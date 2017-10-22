В Новосибирске выбрали королеву волейболисток

В конкурсе победила 20-летняя Алина Кабанова
В конкурсе победила 20-летняя Алина Кабанова

В субботу, 21 октября, в новосибирском банкет-холле «Парадиз» прошёл финал конкурса красоты «Мисс Береговая волейбольная лига-2017». Самой красивой волейболисткой Новосибирска стала 20-летняя Алина Кабанова.


«Я никак не ожидала того, что одержу победу в конкурсе. Помимо выигрыша здесь, я получила приз — участие в конкурсе "Мисс физкультура" в Новосибирске, это неожиданно. Мои родители тоже играют в волейбол, и я благодарна им за поддержку, они сегодня пришли вместе со мной на бал», — поделилась впечатлениями победительница.


Конкурс красоты среди волейболисток проводится в Новосибирске третий год подряд. На этот раз за выход в финал боролись 16 спортсменок. В течение нескольких месяцев девушки пытались обойти соперниц не только в волейболе, но и в непрофильных конкурсах, например в кулинарной битве, квесте, умении лазать по канатной дороге. Также их ждал этап интернет-голосования.


В итоге в финале оказались четыре девушки, которые были приглашены на бал. На нём присутствовали участники лиги, партнёры мероприятия и группа поддержки участниц.


«Было приятно увидеть девушек в вечерних платьях, а не в спортивных костюмах, как на площадках. Это не типичный конкурс красоты, поэтому в финал вышли четыре участницы, а не три, как это обычно принято. Победительницу определяли путем голосования те люди, которые пришли на бал», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор мероприятия Ольга Бельская.


Самая молодая участница конкурса Алина Кабанова обошла других финалисток, набрав 35% зрительских голосов. Остальные голоса распределились между её соперницами. Помимо короны, победительница получила набор косметики и путешествие на Алтай.


Победительница конкурса вместе со своим другом
Победительница конкурса вместе со своим другом


О том, как проходил кастинг на этот конкурс, НГС.НОВОСТИ рассказывали в июле.

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