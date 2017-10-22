Жители Богдашки вышли на пикет в память о скандальном сносе Дома спорта

Переживания по поводу сноса Дома спорта не улеглись до сих пор
Переживания по поводу сноса Дома спорта не улеглись до сих пор

Сегодня, 22 октября, в центре Новосибирска прошёл пикет, приуроченный к годовщине сноса Дома спорта на улице Богдана Хмельницкого.


Пикет состоялся возле фонтана на улице Орджоникидзе. Всего в акции протеста приняли участие около шестидесяти горожан — жителей Калининского и других районов города, которых объединило неравнодушие к сохранению исторического облика улицы Богдана Хмельницкого, рассказал НГС.НОВОСТИ участник общественного движения «Защитим Богданку!» Александр Лунин.


«Собирались мы по двум вопросам, одним из которых было то, что мы в течение вот уже фактически года добивались от мэрии заключения инвестиционного договора на строительство спортивного комплекса [на месте снесённого Дома спорта]. Многократно он нам был обещан, но до сих пор никакой конкретики не было. А буквально за час до проведения пикета появилась информация, что застройщик подписал соглашение о строительстве этого спортивного комплекса. Также оно подписано [начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска] Терешковой Анной Васильевной», — сообщил Александр Лунин.


Подтвердила эту информацию и сама Анна Терешкова. По её словам, строить новый спортивный комплекс инвестор будет за свои деньги, но при этом в здании разместятся городские спортивные секции.


«Чтобы эта часть Богдашки не осталась без спортивного сооружения, было принято совместное решение, что должен быть построен Дом спорта за счёт инвестора. А мы будем половину [площади] арендовать у них по времени под наши спортивные школы на льготных условиях, а площади под какие-то социальные направления они будут давать нам бесплатно. Уже в марте мы планируем сделать закладку первого камня. Начало строительства спортивного объекта — конец 2018-го или начало 2019 года», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анна Терешкова.


Вторым поводом собраться на пикет стали оставшиеся у активистов вопросы насчёт того, правомерно ли вообще в своё время был приватизирован участок государственной земли с Домом спорта и клубом «Отдых».


«Здесь у нас вопросы к правоохранительным органам. Я думаю, мы будем сейчас повторно подавать обращение с требованием проведения объективного расследования. Считаю, что этим должна заниматься прокуратура», — пояснил Александр Лунин.


Новосибирцы потребовали от прокуратуры тщательно разобраться в истории с приватизацией земли на Богдашке
Новосибирцы потребовали от прокуратуры тщательно разобраться в истории с приватизацией земли на Богдашке


Пришёл на пикет и депутат горсовета Дмитрий Прибаловец
Пришёл на пикет и депутат горсовета Дмитрий Прибаловец



Всего в пикете приняли участие около шестидесяти горожан
Всего в пикете приняли участие около шестидесяти горожан


Ровно год назад, 22 октября, на улице Богдана Хмельницкого начался снос Дома спорта. Чуть позже собственник этого земельного участка — «СД Альфа Капитал» — взялся за снос рядом стоящего клуба «Отдых». На освободившейся земле владелец планирует построить жилые высотки.

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