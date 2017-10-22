Новосибирские фанаты выстроились в длинную очередь за автографами Noize MC

В Новосибирск приехал известный музыкант Noize MC, сочетающий в своём творчестве элементы рока и рэпа: днём 22 октября он встретился с фанатами и раздал им автографы.







Музыкант Иван Алексеев, более известный под псевдонимом Noize MC, приехал в Новосибирск, чтобы вечером выступить в клубе «Отдых». Билеты на его концерт стоят от 1200 до 2500 рублей.







Перед этим музыкант встретился с поклонниками в ТРЦ «Аура». Автограф-сессия началась в 14:00. Судя по постам очевидцев из торгово-развлекательного центра, ради встречи со звездой фанаты выстроились в огромную очередь.







«Очередь за автографом к Ваньке, мы, по ходу, не успеем», — сетует одна из поклонниц рэпера в соцсети Instagram.







🙄 давно не видела таких очередей😅😅 Публикация от Альбина (@albina_kochetova) Окт 21 2017 в 11:57 PDT





Очередь за автографом к Ваньке, мы походу не успеем #noizemc Публикация от Илья (@v_e_b_s_t_e_rrr) Окт 22 2017 в 1:08 PDT





Визиты известных рэперов в Новосибирск в последнее время вообще вызывают небывалый ажиотаж. Например, 27 сентября новосибирцы заметили внушительную очередь у ночного клуба «Отдых»: в тот вечер там выступал модный рэпер Фараон. Главные фанаты музыканта заняли очередь перед входом за несколько часов до концерта, чтобы оказаться как можно ближе к сцене. А вечером 4 октября десятки молодых новосибирцев выстроились в очередь перед диско-баром «Синий иней» на улице Советской, чтобы попасть на концерт модного питерского видеоблогера и рэпера Дани Кашина.

