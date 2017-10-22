Симпатичные породистые собаки пришли сфотографироваться с новосибирцами в Первомайский сквер

Акция продлится четыре часа
Акция продлится четыре часа

Сегодня, 22 октября, лабрадоры, йоркширские терьеры и ручные крысы пришли со своими хозяевами в Первомайский сквер, чтобы за деньги сфотографироваться с жителями Новосибирска.


Благотворительная фотосессия «Доброе сердце» проходит с 12:00 до 16:00. В ней принимают участие около 40 животных под присмотром своих владельцев, рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель организации защиты животных «Хочу жить» Вероника Евдокимова.


По её словам, около сотни новосибирцев уже сфотографировались с лабрадорами, ретриверами, овчарками, хаски, йоркширскими терьерами и собаками других пород, а также с кошкой, хорьком и ручными крысами. Позже к фотосессии присоединятся несколько птиц. За 100 рублей сфотографироваться с понравившейся моделью может любой желающий. После организаторы загрузят все эти фотографии на специальную страницу акции в соцсети «ВКонтакте».


Нарядные фотомодели пришли вместе со своими хозяевами
Нарядные фотомодели пришли вместе со своими хозяевами


Также на акции можно купить фигурные лакомства для птиц, слепленные из специального корма. Все вырученные деньги пойдут на помощь бездомным собакам и кошкам — подопечным организации «Хочу жить», поясняют организаторы.


«Как обычно, мы этими деньгами оплачиваем платные передержки, корм и отдаём долги за лечение [животных], которые в течение месяца накапливаем», — уточнила Вероника Евдокимова.


Сфотографироваться с понравившейся моделью можно за 100 рублей
Сфотографироваться с понравившейся моделью можно за 100 рублей


При этом сами бездомные собаки и кошки в фотосессии не участвуют — моделями стали породистые животные, которых привели их владельцы.


«С наших передержек я животных на фотосессии не беру, потому что они не такие социализированные. В фотосессиях участвуют модели, прошедшие общий курс дрессировки, многие из них участвуют в различных выставках, они адаптированы к общению с детьми. А приютские — они всё-таки бояться будут», — пояснила Вероника Евдокимова.


Всего в акции участвуют около четырёх десятков животных
Всего в акции участвуют около четырёх десятков животных


Все модели воспитанные и дружелюбные
Все модели воспитанные и дружелюбные


Скачать свои снимки с благотворительной фотосессии новосибирцы смогут из соцсети
Скачать свои снимки с благотворительной фотосессии новосибирцы смогут из соцсети


Вырученные деньги пойдут на помощь бездомным животным
Вырученные деньги пойдут на помощь бездомным животным


Такие фотосессии проходят в Новосибирске не в первый раз. В августе десятки животных тоже на несколько часов стали моделями и сфотографировались с новосибирцами. 

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