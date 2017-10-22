Симпатичные породистые собаки пришли сфотографироваться с новосибирцами в Первомайский сквер

Акция продлится четыре часа

Сегодня, 22 октября, лабрадоры, йоркширские терьеры и ручные крысы пришли со своими хозяевами в Первомайский сквер, чтобы за деньги сфотографироваться с жителями Новосибирска.







Благотворительная фотосессия «Доброе сердце» проходит с 12:00 до 16:00. В ней принимают участие около 40 животных под присмотром своих владельцев, рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель организации защиты животных «Хочу жить» Вероника Евдокимова.







По её словам, около сотни новосибирцев уже сфотографировались с лабрадорами, ретриверами, овчарками, хаски, йоркширскими терьерами и собаками других пород, а также с кошкой, хорьком и ручными крысами. Позже к фотосессии присоединятся несколько птиц. За 100 рублей сфотографироваться с понравившейся моделью может любой желающий. После организаторы загрузят все эти фотографии на специальную страницу акции в соцсети «ВКонтакте».







Нарядные фотомодели пришли вместе со своими хозяевами





Также на акции можно купить фигурные лакомства для птиц, слепленные из специального корма. Все вырученные деньги пойдут на помощь бездомным собакам и кошкам — подопечным организации «Хочу жить», поясняют организаторы.







«Как обычно, мы этими деньгами оплачиваем платные передержки, корм и отдаём долги за лечение [животных], которые в течение месяца накапливаем», — уточнила Вероника Евдокимова.







Сфотографироваться с понравившейся моделью можно за 100 рублей





При этом сами бездомные собаки и кошки в фотосессии не участвуют — моделями стали породистые животные, которых привели их владельцы.







«С наших передержек я животных на фотосессии не беру, потому что они не такие социализированные. В фотосессиях участвуют модели, прошедшие общий курс дрессировки, многие из них участвуют в различных выставках, они адаптированы к общению с детьми. А приютские — они всё-таки бояться будут», — пояснила Вероника Евдокимова.





Всего в акции участвуют около четырёх десятков животных





Все модели воспитанные и дружелюбные





Скачать свои снимки с благотворительной фотосессии новосибирцы смогут из соцсети





Вырученные деньги пойдут на помощь бездомным животным





Такие фотосессии проходят в Новосибирске не в первый раз. В августе десятки животных тоже на несколько часов стали моделями и сфотографировались с новосибирцами.