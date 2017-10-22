Honda снесла дерево на обочине после удара о соседнюю машину
Поздно вечером 21 октября Honda Accord врезалась в дерево после столкновения с Hyundai в новосибирском Академгородке.
«Hyundai двигался по улице Пирогова со стороны проспекта Академика Лаврентьева. За ним двигалась "ГАЗель", ещё один автомобиль и Honda. В районе остановки "Общежитие НГУ" Hyundai остановился, чтобы совершить поворот налево — в сторону дома
В «Автоспасе» добавили, что после столкновения Honda отлетела на обочину и снесла дерево. В аварии никто не пострадал.
В прошлом месяце водитель универсала Honda Avancier врезался в дерево на улице Большевистской: серьёзно пострадали водитель и пассажир.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus