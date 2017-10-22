Honda снесла дерево на обочине после удара о соседнюю машину

Honda отлетела на обочину и повалила дерево
Honda отлетела на обочину и повалила дерево

Поздно вечером 21 октября Honda Accord врезалась в дерево после столкновения с Hyundai в новосибирском Академгородке.


«Hyundai двигался по улице Пирогова со стороны проспекта Академика Лаврентьева. За ним двигалась "ГАЗель", ещё один автомобиль и Honda. В районе остановки "Общежитие НГУ" Hyundai остановился, чтобы совершить поворот налево — в сторону дома № 14. "ГАЗель" остановилась за ним, другой автомобиль пошёл на обгон и проскочил перед Hyundai, а вот Accord, который пошёл на обгон следом, проскочить не успел», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В «Автоспасе» добавили, что после столкновения Honda отлетела на обочину и снесла дерево. В аварии никто не пострадал.


Авария произошла поздним вечером на улице Пирогова
Авария произошла поздним вечером на улице Пирогова


Участники ДТП разошлись во мнениях, кто из них виноват
Участники ДТП разошлись во мнениях, кто из них виноват


ДТП обошлось без пострадавших
ДТП обошлось без пострадавших


В прошлом месяце водитель универсала Honda Avancier врезался в дерево на улице Большевистской: серьёзно пострадали водитель и пассажир.

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