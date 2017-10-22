Honda снесла дерево на обочине после удара о соседнюю машину

Honda отлетела на обочину и повалила дерево

Поздно вечером 21 октября Honda Accord врезалась в дерево после столкновения с Hyundai в новосибирском Академгородке.





«Hyundai двигался по улице Пирогова со стороны проспекта Академика Лаврентьева. За ним двигалась "ГАЗель", ещё один автомобиль и Honda. В районе остановки "Общежитие НГУ" Hyundai остановился, чтобы совершить поворот налево — в сторону дома № 14 . "ГАЗель" остановилась за ним, другой автомобиль пошёл на обгон и проскочил перед Hyundai, а вот Accord, который пошёл на обгон следом, проскочить не успел», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».







В «Автоспасе» добавили, что после столкновения Honda отлетела на обочину и снесла дерево. В аварии никто не пострадал.







Авария произошла поздним вечером на улице Пирогова





Участники ДТП разошлись во мнениях, кто из них виноват





ДТП обошлось без пострадавших





В прошлом месяце водитель универсала Honda Avancier врезался в дерево на улице Большевистской: серьёзно пострадали водитель и пассажир.