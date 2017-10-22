На улицах начали вешать баннеры к столетию революции

Один из плакатов появился рядом с Нарымским сквером

В Новосибирске начали появляться плакаты к юбилею Октябрьской революции.







Один из таких баннеров новосибирец Дмитрий Петров заметил в субботу, 21 октября, рядом с Нарымским сквером на пересечении улиц Советской и 1905 года. На переднем плане изображён Владимир Ленин практически в полный рост, на заднем плане — революционно настроенная толпа. В правом верхнем углу плаката размещается надпись «Великому Октябрю 100 лет».







В пресс-службе Новосибирского обкома КПРФ корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что партия приветствует установку этих баннеров, но отношения к их появлению не имеет. В обкоме уточнили, что эти плакаты заказал муниципалитет.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, сколько всего баннеров к столетию революции появится в городе и где именно их разместят.







В прошлом году в преддверии Дня Победы в Новосибирске появились два десятка плакатов с портретом Сталина. Они вызвали неоднозначную реакцию горожан. Недовольные даже испортили несколько баннеров, изрисовав их чёрной краской.