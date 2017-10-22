Выехавшая на «встречку» «Лада» врезалась в фуру: двое погибших

Вечером в субботу, 21 октября, два человека погибли в аварии с ВАЗом и фурой на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области.


ДТП произошло в 19:20. «41-летний житель Болотнинского района, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигался по автодороге Р-255 "Сибирь" в сторону Кемерово и на 118-м километре при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania», — описали аварию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Водитель ВАЗа и его пассажир – 42-летний мужчина – погибли на месте, уточнили в полиции.


Последствия аварии: от удара легковая машина превратилась в груду металла
Последствия аварии: от удара легковая машина превратилась в груду металла


От удара легковую машину разорвало пополам, а фура улетела в кювет, сообщил очевидец последствий аварии корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Родственник одного из погибших в свою очередь написал, что и пассажир, и водитель ВАЗа жили в селе Карасёво.


Обстоятельства ДТП выясняются.


Это не единственная смертельная авария за вчерашний день: ещё одна произошла утром на дороге между Кольцово и посёлком Железнодорожный. Один человек погиб, ещё четверо пострадали.

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