Водитель «Хендай» не захотел пропускать пешехода и залетел под КамАЗ

Машины двигали в сторону города Обь

Сегодня в 19:10 на улице Станционная в столкновении сошлись автомобили «Хендай» и «КамАЗ». Есть пострадавшие.







По данным сотрудников мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, машины двигались в сторону города Обь.







«КамАЗ остановился перед переходом для пропуска пешехода, а водитель "Хендай" тормозить не стал», — сообщают аваркомы.







В результате столкновения пострадали два человека: водитель легковушки и пассажир.







«Водитель, предположительно, получил сотрясение мозга, а пассажир — перелом ноги», — пояснил сотрудник «Автоспаса».







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