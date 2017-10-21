Водитель «Хендай» не захотел пропускать пешехода и залетел под КамАЗ
Сегодня в 19:10 на улице Станционная в столкновении сошлись автомобили «Хендай» и «КамАЗ». Есть пострадавшие.
По данным сотрудников мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, машины двигались в сторону города Обь.
«КамАЗ остановился перед переходом для пропуска пешехода, а водитель "Хендай" тормозить не стал», — сообщают аваркомы.
В результате столкновения пострадали два человека: водитель легковушки и пассажир.
«Водитель, предположительно, получил сотрясение мозга, а пассажир — перелом ноги», — пояснил сотрудник «Автоспаса».
Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о водителе «Тойоты», который погиб в результате лобового столкновения с «Мицубиси» недалеко от Кольцово.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск