Водитель «Хендай» не захотел пропускать пешехода и залетел под КамАЗ

Машины двигали в сторону города Обь 
Машины двигали в сторону города Обь 

Сегодня в 19:10 на улице Станционная в столкновении сошлись автомобили «Хендай» и «КамАЗ». Есть пострадавшие.


По данным сотрудников мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, машины двигались в сторону города Обь.


«КамАЗ остановился перед переходом для пропуска пешехода, а водитель "Хендай" тормозить не стал», — сообщают аваркомы.


В результате столкновения пострадали два человека: водитель легковушки и пассажир.


«Водитель, предположительно, получил сотрясение мозга, а пассажир — перелом ноги», — пояснил сотрудник «Автоспаса».


Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о водителе «Тойоты», который погиб в результате лобового столкновения с «Мицубиси» недалеко от Кольцово. 

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