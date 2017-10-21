«Когда увидел машину, было поздно»: сварщик на «Мицубиси» перевернул «скорую» на Дунайской





ДТП произошло на пересечении Кирова и Дунайской

В субботу, 21 октября, на пересечении улиц Кирова и Дунайской Mitsubishi Delica протаранил автомобиль «скорой помощи». По словам очевидцев, «скорая» упала на бок и её немного протащило по асфальту.





«Я ехал по Дунайской со стороны Ленинградской, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ водитель «Мицубиси» Николай. — Со встречной машина повернула налево и остановилась, пешеходов пропускала. Частный сектор, и я не увидел "скорую". Когда увидел машину, было поздно».







Мужчина уточнил, что ему 33 года, он работает сварщиком, за рулём уже больше 14 лет и это его первое ДТП. По словам очевидцев, выбраться из автомобиля «скорой» водителю и медику помогли прохожие, после чего машину перевернули на колёса. В ДТП обошлось без пострадавших.





Прохожие помогли перевернуть автомобиль «скорой помощи»





Вчера, 20 октября, похожее ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого — там перевернулся кроссовер «Инфинити». К сожалению, в аварии погиб 28-летний мужчина, ещё трое человек пострадали.