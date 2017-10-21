Поиграли в рок-звёзд: новосибирские скрипачки сняли клип на песню Kiss





Участницы группы Silenzium

В Сети появился кавер скрипичной группы Silenzium на песню Kiss «I Was Made For Lovin' You». «Нам понравились образы Kiss, они такие яркие, нам захотелось в это поиграть, — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель группы, виолончелистка Наталья Григорьева. — Наши друзья, оператор Олеся Шахова и режиссёр Ольга Белова, предложили бесплатно снять клип».







По словам Натальи, съёмки прошли быстро — всего два часа, больше времени ушло на создание образа — грим визажист накладывала около трёх часов.





Процесс съёмок клипа





«По сюжету у нас как будто классические музыканты собрались, а пианистка не из этой среды, ей всё надоело, — объясняет Григорьева. — Пианистка мечтает не о такой карьере, она хочет стать рок-звездой. Ей снится сон, а потом она возвращается в реальность, а реальность совсем не такая».





Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами Новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассик-метал и виолончельный металл.









В начале года группа Silenzium на деньги поклонников сняла ретро-видео про любовь, весну и комсомол. За несколько дней на краудфандинговой площадке Boomstarter было собрано порядка 40 тысяч, после чего девушки сразу приступили к съёмкам.