Битва мусорных титанов: новосибирцы устроили перформанс на митинге
В субботу, 21 октября, возле ГПНТБ прошёл митинг против мусорной концессии. На нём был представлен театральный перформанс от театра La Pushkin. «Были два мусорных титана — Филогуст Ноздревой и Никола Переработчик. Они бились за то, кому достанется мусорная корона Новосибирской области», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из организаторов митинга, депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.
По словам организаторов, на митинг пришло более 300 человек. «Мы добивались расторжения мусорной концессии и, кроме того, мы настаивали на том, чтобы после расторжения концессии
В конце мероприятия специально для митингующих профессиональные барабанщики из консерватории сыграли на мусорных баках.
А новосибирский художник Сергей Беспамятных специально к митингу подготовил 12 картин.
Напомним, недавно сторонники Навального пришли на несогласованный митинг в Первомайском сквере — так они решили поддержать арестованного оппозиционера.
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Алёна Истомина
Фото Густаво Зырянова (1–3), предоставлено Натальей Пинус (4)