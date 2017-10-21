Битва мусорных титанов: новосибирцы устроили перформанс на митинге


Перформанс устроили актёры театра La Pushkin
Перформанс устроили актёры театра La Pushkin

В субботу, 21 октября, возле ГПНТБ прошёл митинг против мусорной концессии. На нём был представлен театральный перформанс от театра La Pushkin. «Были два мусорных титана — Филогуст Ноздревой и Никола Переработчик. Они бились за то, кому достанется мусорная корона Новосибирской области», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из организаторов митинга, депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. 


По словам организаторов, на митинг пришло более 300 человек. «Мы добивались расторжения мусорной концессии и, кроме того, мы настаивали на том, чтобы после расторжения концессии № 1 не появилось концессии № 2», — объяснила Пинус. При этом депутат подчёркивает, что разговоры о том, что существующие мусорные полигоны переполнены, — это просто слухи. 


По подсчётам организаторов, в митинге участвовало более 300 новосибирцев 
По подсчётам организаторов, в митинге участвовало более 300 новосибирцев 


В конце мероприятия специально для митингующих профессиональные барабанщики из консерватории сыграли на мусорных баках. 


Многие участники пришли на митинг с плакатами 
Многие участники пришли на митинг с плакатами 


А новосибирский художник Сергей Беспамятных специально к митингу подготовил 12 картин. 


Картина художника Сергея Беспамятных
Картина художника Сергея Беспамятных


Напомним, недавно сторонники Навального пришли на несогласованный митинг в Первомайском сквере — так они решили поддержать арестованного оппозиционера. 

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