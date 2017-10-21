Задержана 18-летняя девушка, которая вместе с парнем обокрала студентку в центре Новосибирска


Потерпевшая Лилия Белова 
Потерпевшая Лилия Белова 

20 октября полицейские задержали в Искитиме 18-летнюю соучастницу разбойного нападения, её подельник был задержан в июле. «Она с этим парнем вместе проживали в Новосибирске, — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Когда парня задержали, подозреваемая скрывалась от полиции в Искитимском районе». 


Девушка подозревается в том, что в ночь на 29 июня она вместе с 24-летним новосибирцем обокрала и избила 20-летнюю выпускницу колледжа Лилию Белову. 


Ночью 29 июня на улице Семьи Шамшиных в Новосибирске неизвестные избили и обокрали 20-летнюю выпускницу колледжа. «Лиля сказала, что нет: она у нас не курит. Тут боковым зрением заметила, что на неё замахивается парень чем-то. И всё. Удар. Она падает, её бьют ещё два раза», — рассказала ранее корреспонденту НГС.НОВОСТИ сестра пострадавшей Соня Белова. Пока нападавший бил девушку, его сообщница выхватила из Лилиных рук пакеты. 


В полиции пояснили, что буквально через неделю один из нападавших — 24-летний житель Ленинского района — был задержан. «При обыске у него обнаружили одежду, в которой было совершено преступление», — подчеркнули в ведомстве. Вторая подозреваемая была задержана вчера в Искитиме. Сейчас и парень, и девушка находятся в СИЗО. Им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»). 


Это не первый случай, когда в регионе отличились грабежом мужчина и женщина. Один из самых резонансных случаев произошёл в Киселёвке (Болотнинский район): молодые люди напали на скупщика металлолома и его 13-летнего помощника, желая завладеть денежными средствами, после убили шашлычника в придорожном кафе, и тоже из-за денег, а через пять часов их задержали полицейские. В этом году, сообщают в полиции, количество грабежей в городе уменьшилось.

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