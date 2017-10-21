К родным не вернётся: пропавший из дома подруги новосибирец найден живым





Александра Кичайкина объявили в розыск в августе

22-летний новосибирец Александр Кичайкин, пропавший в конце июля в Калининском районе, найден живым.





«Он решил сам уйти (из дома. — А. И.), просто не предупредил никого из родных», — рассказал руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. По словам Шишкина, к ним поступило некое свидетельство, которое они передали полиции. В органах проверили информацию и убедились, что с парнем действительно всё в порядке.





«К родным он не вернулся и возвращаться не собирается. Это его право», — уточнили в поисковом отряде.







Напомним, молодого человека искали с августа. Последний раз его видели 31 июля, когда он вышел из дома подруги, живущей на улице Курчатова.





«К родителям не вернулся и на связь не выходил. У молодого человека были с собой документы», — рассказывали волонтёры ранее.





Вчера был найден ещё один молодой новосибирец — 18-летний Денис Грицев, пропавший накануне.Студент утверждает, что ничего не помнит.



