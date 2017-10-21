К родным не вернётся: пропавший из дома подруги новосибирец найден живым


Александра Кичайкина объявили в розыск в августе 
Александра Кичайкина объявили в розыск в августе 

22-летний новосибирец Александр Кичайкин, пропавший в конце июля в Калининском районе, найден живым.


«Он решил сам уйти (из дома. — А. И.), просто не предупредил никого из родных», — рассказал руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. По словам Шишкина, к ним поступило некое свидетельство, которое они передали полиции. В органах проверили информацию и убедились, что с парнем действительно всё в порядке. 


«К родным он не вернулся и возвращаться не собирается. Это его право», — уточнили в поисковом отряде. 


Напомним, молодого человека искали с августа. Последний раз его видели 31 июля, когда он вышел из дома подруги, живущей на улице Курчатова. 


«К родителям не вернулся и на связь не выходил. У молодого человека были с собой документы», — рассказывали волонтёры ранее.


Вчера был найден ещё один молодой новосибирец — 18-летний Денис Грицев, пропавший накануне.Студент утверждает, что ничего не помнит.


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