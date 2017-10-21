35 новосибирцев согласились отдать незнакомцам свой костный мозг





Для вхождения в регистр необходимо сдать 9 мл крови

20 октября в Новосибирске начали искать потенциальных доноров костного мозга. Проект «Отражение», который занимается поиском доноров в России, провел подобную акцию в Новосибирске впервые. В первый день в регистр согласились войти 35 новосибирцев, сбор крови продолжится 21 октября до 15:00 в лаборатории «Инвитро».





В пересадке костного мозга, как правило, нуждаются люди с онкологическими и генетическими заболеваниями, а также люди с заболеваниями крови. Самым сложным этапом в этом деле становится поиск донора, для пересадки нужна высочайшая степень совместимости тканей, объясняют организаторы. Базы доноров костного мозга, в которых можно найти «генетического близнеца» пациента, есть во всем мире, российскую начали собирать 2,5 года назад.





«Регистр в относительно небольшой Германии составляет 3 миллиона человек, а в России только около 76 тысяч человек на всю страну. Российский регистр закрывает всего 15% потребности россиян в донорах», — рассказала НГС.НОВОСТИ представитель проекта «Отражение» Анастасия Леонова. Она отметила, что важно составить именно отечественную базу, так как найти в ней донора для россиян будет проще «в силу национальных особенностей».





Восстановление донора после пересадки может идти до четырех недель





По словам Леоновой, в России многие относятся к процедуре донорства с предрассудками, считая, что костный мозг забирают из позвоночника толстой иглой, однако на самом деле процедура безболезненна. «Сначала человек попадает в сам регистр, для этого он сдает 9 мл крови из вены. Из этого анализа вычленяется HLA-фенотип, который и вносится в большую базу доноров. И если его "генетическому близнецу" потребуется именно этот донор, то ему звонят. Затем донора обследуют, и у него есть варианты донации — взятие костного мозга из тазовой кости (это безболезненная процедура, которая проходит под общим наркозом) или взятие стволовых клеток из крови», — рассказывает Леонова. Восстановление после таких процедур может занят от одной до четырех недель. «При этом можно сделать большое доброе дело и спасти жизнь человеку», — говорит собеседница.





Результатами первого дня организаторы остались довольны. «35 человек — это очень хорошее число, главное в этом деле — не только количество доноров, но и качество, многие приходили совершенно осознанно, зная все свои особенности. Но, конечно, чем больше будет доноров, тем лучше», — заключила Леонова.





НГС.НОВОСТИ рассказывали в сентябре, как поделилась своей кровью в Новосибирске самая красивая жена в России.



