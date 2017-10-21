35 новосибирцев согласились отдать незнакомцам свой костный мозг


Для вхождения в регистр необходимо сдать 9 мл крови 
Для вхождения в регистр необходимо сдать 9 мл крови 

20 октября в Новосибирске начали искать потенциальных доноров костного мозга. Проект «Отражение», который занимается поиском доноров в России, провел подобную акцию в Новосибирске впервые. В первый день в регистр согласились войти 35 новосибирцев, сбор крови продолжится 21 октября до 15:00 в лаборатории «Инвитро». 


В пересадке костного мозга, как правило, нуждаются люди с онкологическими и генетическими заболеваниями, а также люди с заболеваниями крови. Самым сложным этапом в этом деле становится поиск донора, для пересадки нужна высочайшая степень совместимости тканей, объясняют организаторы. Базы доноров костного мозга, в которых можно найти «генетического близнеца» пациента, есть во всем мире, российскую начали собирать 2,5 года назад. 


«Регистр в относительно небольшой Германии составляет 3 миллиона человек, а в России только около 76 тысяч человек на всю страну. Российский регистр закрывает всего 15% потребности россиян в донорах», — рассказала НГС.НОВОСТИ представитель проекта «Отражение» Анастасия Леонова. Она отметила, что важно составить именно отечественную базу, так как найти в ней донора для россиян будет проще «в силу национальных особенностей».


Восстановление донора после пересадки может идти до четырех недель 
Восстановление донора после пересадки может идти до четырех недель 


По словам Леоновой, в России многие относятся к процедуре донорства с предрассудками, считая, что костный мозг забирают из позвоночника толстой иглой, однако на самом деле процедура безболезненна. «Сначала человек попадает в сам регистр, для этого он сдает 9 мл крови из вены. Из этого анализа вычленяется HLA-фенотип, который и вносится в большую базу доноров. И если его "генетическому близнецу" потребуется именно этот донор, то ему звонят. Затем донора обследуют, и у него есть варианты донации — взятие костного мозга из тазовой кости (это безболезненная процедура, которая проходит под общим наркозом) или взятие стволовых клеток из крови», — рассказывает Леонова. Восстановление после таких процедур может занят от одной до четырех недель. «При этом можно сделать большое доброе дело и спасти жизнь человеку», — говорит собеседница. 


Результатами первого дня организаторы остались довольны. «35 человек — это очень хорошее число, главное в этом деле — не только количество доноров, но и качество, многие приходили совершенно осознанно, зная все свои особенности. Но, конечно, чем больше будет доноров, тем лучше», — заключила Леонова.


НГС.НОВОСТИ рассказывали в сентябре, как поделилась своей кровью в Новосибирске самая красивая жена в России. 


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